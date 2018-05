ArcelorMittal jedná o huti v Ostravě. Prodáno chce mít do konce roku

před 1 hodinou

Ocelářský gigant ArcelorMittal začal jednat s potenciálními zájemci o jeho huť v Ostravě i další podniky v Evropě, které skupina nabídla jako kompenzační balíček v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva, kterou dnes schválila Evropská komise. Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku. Uvedla to dnes mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková. "Přestože je schválení akvizice pro skupinu ArcelorMittal pozitivní zprávou, přináší také potvrzení nutnosti prodeje několika evropských podniků včetně ostravské huti do konce roku 2018," uvedl generální ředitel AMO Ašók Patil. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců.

