ArcelorMittal bude stát informovat o všech krocích prodeje hutí v Ostravě

před 23 hodinami

Praha - Společnost ArcelorMittal bude český stát informovat o všech krocích souvisejících s možným prodejem jejích ostravských hutí. Na briefingu po dnešním společném jednání v Praze to uvedli ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) a generální ředitel společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) Ášok Patil.

Hüner oznámil, že vznikne pracovní skupina s účastí obou stran, která by v případě prodeje analyticky zpracovávala data potřebná pro určité závěry. Ustanovena by podle něj mohla být do výjezdu vlády do Moravskoslezského kraje příští týden.

Nadnárodní ocelářská skupina ArcelorMittal chce prodejem ostravského podniku získat souhlas Evropské komise s koupí hutí Ilva v italském městě Taranto. Brusel má ve věci rozhodnout nejpozději do 23. května a případ nyní nekomentuje.

Patil dnes zopakoval, že kdyby komise s prodejem souhlasila, zůstala by huť plně v provozu, jen pod novým vlastníkem. Možný prodej hutí kritizoval šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Analytici míní, že ostravské hutě by měly kvůli své ziskovosti nového majitele bez problémů najít. Riziko, že by podnik, který nyní i s dceřinými firmami zaměstnává téměř 7 000 lidí, byl uzavřen, označují za naprosto minimální. Mezi zájemce mohou podle nich patřit zejména velké nadnárodní ocelárny.

Například podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy se o AMO bude zřejmě ucházet čínský ocelárenský kolos He Steel, o kterém se loni hovořilo v souvislosti s možným prodejem slovenských hutí US Steel Košice. Patil dnes řekl, že do rozhodnutí Evropské komise se neumí k záležitosti blíže vyjádřit.

V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,3 miliardy korun, o více než jednu miliardu vyšší než o rok dříve. Tržby firmě klesly meziročně o 1,8 miliardy na 28,8 miliardy korun. ArcelorMittal v pátek oznámil, že mezi továrnami, které chce skupina prodat jako kompenzaci, jsou kromě podniků v Ostravě, rumunském Galati a italském Piombinu také makedonský ArcelorMittal Skopje, lucemburský ArcelorMittal Dudelange a provozy v belgickém Lutychu.

Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003. Mateřský ArcelorMittal je největším producentem oceli na světě, na celosvětové produkci se podílí zhruba šesti procenty. Působí ve více než 60 zemích světa.