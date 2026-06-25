Přeskočit na obsah
Benative
25. 6. Ivan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Apple výrazně oznámil zdražení iPhonů a dalších produktů kvůli nedostatku čipů

ČTK

Americká technologická společnost Apple ve čtvrtek oznámila výrazné zdražení svých produktů. Uvedl to server televize CNBC s odvoláním na písemné prohlášení firmy. Celosvětově zdraží chytré telefony iPhone, tablety iPad i počítače MacBook.

FILE PHOTO: Apple logo at an Apple store in Paris
Ilustrační foto.Foto: REUTERS – Abdul Saboor
Reklama

Příčinou masivního zdražování je nadměrné využívání vyspělých čipů v datových centrech sloužících jako infrastruktura pro umělou inteligenci (AI). Akcie Applu na newyorské burze v reakci klesly o necelých šest procent. Jde o největší propad od dubna 2025.

Laptop MacBook Neo na americkém trhu zdraží o 100 dolarů na 699 dolarů (14.900 Kč), cena modelu MacBook Air 512 GB vzroste o 200 dolarů na 1299 dolarů a v případě modelu MacBook Pro 1 TB se cena zvýší o 300 dolarů na 1999 dolarů.

Související

U tabletů vzroste cena základního modelu iPad ze 349 na 449 dolarů, u modelu iPad Mini o 100 dolarů na 599 dolarů a u varianty iPad Pro Wi-Fi 256 GB z 999 na 1199 dolarů.

Firma tak poprvé přikročila k přenesení vyšších nákladů na paměťové čipy a úložiště na zákazníky. Generální ředitel Tim Cook krátce před oznámením prohlásil, že zdražení se stalo nevyhnutelným.

Reklama
Reklama

"Odvětví spotřební elektroniky čelí bezprecedentní výzvě," uvedl Apple v prohlášení. "Rychlá expanze datových center pro AI vyvolala mimořádný nárůst poptávky po pamětech a úložištích. Nikdy jsme nezažili tak rychlý a tak výrazný nárůst cen komponent," dodala společnost.

Apple již v květnu tiše stáhl z prodeje nejlevnější Mac mini za 599 dolarů s úložištěm 256 GB a jako nejdostupnější variantu ponechal model za 799 dolarů. Firma zároveň nevyloučila další kola zdražování.

"Je to jako stoletá povodeň. Nic podobného jsem za více než 40 let v oboru nezažil," nechal se slyšet minulý týden šéf Applu Cook.

Související

Náklady na infrastrukturu AI nadále rostou. Už teď se to začíná projevovat růstem spotřebitelských cen, takže nakonec to možná zaplatíme všichni, napsal v květnu komentátor Bloombergu Chris Bryant. Velké technologické firmy pravděpodobně v příštích několika letech investují několik bilionů dolarů, což bude nadále zvyšovat ceny komponent, jako jsou grafické procesory a paměti.

Reklama
Reklama

Každý, kdo nechává AI programovat nebo používá agenty AI k vyplnění daňového přiznání, zvyšuje poptávku po hardwarových komponentách, které tyto činnosti podporují. Čipová krize přitom nedávno začala dopadat i na centrální procesorové jednotky (CPU), jichž se vývoj kolem AI ze začátku tolik nedotkl. To se však změnilo s nástupem autonomních agentů AI, kteří se bez výkonných procesorů neobejdou.

Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Kdo režíroval změny v České televizi. Co se děje, začalo už dávno

Politická šikana: Kdo režíroval změny v České televizi. Co se děje, začalo už dávno | Video: Petra Jaroměřská, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
A 76-year-old displaced Lebanese man shows his house, destroyed by an Israeli airstrike, in Maaroub,
A 76-year-old displaced Lebanese man shows his house, destroyed by an Israeli airstrike, in Maaroub,
A 76-year-old displaced Lebanese man shows his house, destroyed by an Israeli airstrike, in Maaroub,

ŽIVĚ Izraelský činitel popřel stažení z obsazené oblasti v jižním Libanonu

„Izraelské a libanonské zdroje popřely vyjádření nejmenovaného amerického činitele, že Izrael odešel z části území, které obsadil na jihu Libanonu. Podle amerického zdroje měla nad tímto územím převzít kontrolu libanonská armáda, píše Reuters. Mluvčí izraelské vlády Mencer podle AFP řekl, že izraelská armáda odejde z jihu Libanonu, až bude odzbrojeno hnutí Hizballáh, proti kterému bojuje.

Reklama
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto ze 13. května 2026.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto ze 13. května 2026.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto ze 13. května 2026.

Další válka (zatím) zažehnána. Zelenskyj slaví úspěch, jeho varování zabralo

„Myslím, že týden je dost času. Pokud to neudělá, uděláme to my,“ vzkázal minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svému běloruskému protějšku Alexandrovi Lukašenkovi. Vyzval ho, aby z běloruského pohraničí odstranil zařízení na zesílení signálu, která podle Kyjeva pomáhají Rusku při útocích na Ukrajinu. Zdá se přitom, že hrozby zabraly. Lukašenko však musí složitě balancovat. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama