Apple sedm let po Samsungu představil svůj první skládací telefon

Americká technologická společnost Apple ve středu představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla sedm let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Apple přístroj uvedl na první prezentaci svých produktů, kterou vedl nový generální ředitel John Ternus. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu.
"Ostatní vytvářeli skládací telefony, které vypadají jako dva telefony neohrabaně slepené k sobě," řekl Ternus v předtočeném videu promítnutém ve Steve Jobs Theater v Apple Parku v Kalifornii.
Zařízení nabídne po rozložení velký displej, který je podle nového šéfa firmy "stejně přirozený a intuitivní jako iPad." "Je to něco zcela nového a zároveň pozoruhodně povědomého. Má podobnou velikost jako váš pas, drží se dobře v ruce a pohodlně se ovládá jednou rukou," dodal Ternus.
Skládací telefon je největší konstrukční inovace firmy za poslední roky, podle agentury Reuters od roku 2017, kdy společnost odstranila z plochy fyzické tlačítko.
Model Duo má zaoblené hrany. Po rozložení nabízí širokou obrazovku orientovanou na šířku, kterou lze však používat i na výšku. Ve složeném stavu je na přední straně k dispozici menší samostatný displej. Společnost uvedla, že v rozloženém stavu jde o její dosud nejtenčí telefon.
Nový skládací chytrý telefon začne firma na podzim nabízet i v České republice. Podle českého webu Applu bude jeho cena začínat na 54 990 korunách.
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