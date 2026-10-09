Apple omezil objednávky komponent pro iPhone 18 Pro kvůli slabé poptávce

Americká technologická společnost Apple nařídila některým dodavatelům, aby omezili výrobu komponent pro nové modely chytrých telefonů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Prudký nárůst cen paměťových čipů a celkové zdražování totiž oslabily poptávku spotřebitelů, uvedl v pátek server Nikkei Asia.
Objednávky součástek na říjen Apple oproti původním požadavkům snížil nejméně o 15 procent, uvedl server s odvoláním na informované zdroje.
Technologické společnosti hromadně skupují kapacity pro výrobu pokročilých čipů a paměťových čipů pro napájení datových center pro umělou inteligenci (AI), což vyvolává nedostatek komponent a růst cen, připomněla agentura Reuters. Tento vývoj vede k poklesu na trhu s osobními počítači i chytrými telefony.
Společnost Apple v červnu zvýšila ceny tabletů iPad i laptopů MacBook s tím, že již nemůže chránit zákazníky před prudkým nárůstem cen čipů způsobeným rozšiřováním datových center v odvětví AI.
Čipová krize nedávno začala dopadat i na centrální procesorové jednotky (CPU), jichž se vývoj kolem AI ze začátku tolik nedotkl. To se však změnilo s nástupem autonomních agentů AI, kteří se bez výkonných procesorů neobejdou.
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