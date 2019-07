Apple chce snížit svou závislost na Číně. Nová sluchátka bude vyrábět ve Vietnamu

Americká technologická společnost Apple se chystá zahájit zkušební výrobu bezdrátových sluchátek AirPods ve Vietnamu. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedl server Nikkei Asian Review s tím, že společnost zrychluje plány diverzifikace výroby spotřební elektroniky, aby snížila svou závislost na Číně.

Čínský podnik GoerTek, který je jedním z klíčových smluvních výrobců Applu, začne v létě testovat výrobu nejnovější generace sluchátek AirPods ve svém závodě v severním Vietnamu. To znamená, že sluchátka, která přišla na trh v roce 2016 a otevřela novou kategorii spotřební elektroniky, se budou poprvé vyrábět mimo druhou největší ekonomiku světa.

AirPods jsou nejrychleji rostoucím produktem americké společnosti, v loňském roce se jejich dodávky zvýšily na 35 milionů z 20 milionů v roce 2017. Jsou také nejprodávanějšími bezdrátovými sluchátky na světě, na trhu se podílejí 60 procenty.

Apple podle serveru požádal dodavatele komponentů, aby GoerTek podpořily, když objem výroby bude zpočátku velmi malý. Až bude jisté, že výrobní procesy probíhají hladce, produkce bude zvýšena. Společnost Apple odmítla výrobní plány komentovat, GoerTek na žádost o vyjádření nereagoval.

Americká firma nyní ve spolupráci s dodavateli zkoumá, jaké důsledky by mělo přesunout 15 až 30 procent výroby z Číny, kde se výhoda nízkých nákladů na pracovní síly začíná vytrácet, uvedl server.

"Co se týče diverzifikace je velmi pravděpodobné, že Apple přijme strategii 'Čína plus jedna'," řekl analytik tchajwanského ekonomického výzkumného institutu Chiu Shih-fang. To by znamenalo, že společnost zvýší výrobu v zemích mimo Čínu, aniž zpočátku výrazně sníží čínský objem.

"Výrazné omezení objemu produkce v Číně je nyní pro Apple i pro jeho dodavatele příliš citlivé," řekl Chiu. Čína byla v posledních desetiletích pilířem úspěchu Applu. S její podporou za poslední dvě desetiletí v zemi vznikl vysoce kvalitní a hluboce propojený dodavatelský řetězec, který je s to v krátké době mobilizovat komponenty i statisíce kvalifikovaných pracovníků, napsal Nikkei Asian Review.