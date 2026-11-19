Primární veřejná nabídka (IPO) akcií americké společnosti Anthropic vynesla 81,3 miliardy dolarů (zhruba 1,8 bilionu Kč). Stala se tak největší v historii. Předchozí rekord držela firma SpaceX miliardáře Elona Muska, jejíž červnový vstup na burzu vynesl 75 miliard dolarů, píší agentury DPA a Reuters.
Společnost Anthropic patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI). Firma ve čtvrteční zprávě uvedla, že v rámci IPO se prodalo 980 milionů akcií, jejichž cena byla stanovena na 83 dolarů za kus. Původně přitom plánovala prodej 825 milionů akcií za cenu v rozmezí od 70 do 78 dolarů za kus. Své plány však upravila v reakci na silnou poptávku.
Cena 83 dolarů za akcii ohodnocuje celý podnik na zhruba 1,5 bilionu dolarů (přes 33 bilionů Kč). S akciemi společnosti Anthropic by se ve čtvrtek mělo začít obchodovat na americké burze Nasdaq.
Samotná firma Anthropic v rámci IPO prodala zhruba 956,4 milionu akcií. Dalších zhruba 23,6 milionu akcií prodali její spoluzakladatelé.
Drobní čeští investoři mohou začít nakupovat akcie společnosti Anthropic po ukončení otevírací aukce na burze Nasdaq v podvečerních hodinách středoevropského času, kdy se titul začne veřejně obchodovat. Pravděpodobně to bude až mezi 17:30 až 19:00, sdělil analytik Portu Marek Malina.
Vstup společnosti Anthropic na burzu je významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o AI převáží nad obavami z rizik spojených s tímto rychle se rozvíjejícím odvětví. Přichází po týdnech výprodejů technologických akcií a po volbách v USA, v nichž se prosadili kandidáti naslouchající odporu veřejnosti vůči výstavbě datových center.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
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