Ekonomika

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Petra Jaroměřská Viet Tran Petra Jaroměřská, Viet Tran
před 16 minutami
Historicky nejdražší zakázku a jeden z významných slibů této vlády v podobě dostavby Dukovan stále provázejí nejasnosti. O superzakázce spolu mluvili před několika dny také prezident Petr Pavel a jeho jihokorejský protějšek I Če-mjong. Česká hlava státu na dotaz Aktuálně.cz popsala průběh setkání.
Prezident Petr Pavel se během konání Valného shromáždění OSN setkal s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem
Prezident Petr Pavel se během konání Valného shromáždění OSN setkal s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem | Foto: Kancelář prezidenta ČR

Výstavbu dvou jaderných bloků má realizovat za zhruba 400 miliard korun jihokorejský státní podnik KHNP. Když však šéf jihokorejské firmy před několika týdny rezignoval, muselo ministerstvo průmyslu "hasit" spekulace o tom, zda to neovlivní celou zakázku, s tím, že šlo o plánovanou výměnu.

Související

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček tvrdí, že podle stranických průzkumů se v Praze přibližují preferencím koalice Spolu.

"Změny v koncernu KHNP vnímám jako interní korejskou záležitost, která nebude mít dopad na náš tendr," řekl prezident Petr Pavel na dotaz Aktuálně.cz, jak probíhala schůzka s korejským prezidentem I Če-mjongem a zda není ohrožen průběh výstavby.

Oba prezidenti se potkali během jubilejního 80. Valného shromáždění OSN v New Yorku.

České zapojení je nejisté

Jedním z pilířů česko-korejské jaderné dohody měl být také nadpoloviční podíl zapojení tuzemských firem. I o tom prý prezident Petr Pavel s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem mluvil.

"Pokračuje zájem na tom, aby účast českých firem byla co největší," řekl prezident bez dalších podrobností a dodal: "Já jsem to jednání vyhodnotil jako pozitivní a myslím si že stejný pohled na to měl i korejský prezident."

Právě podíl českých firem je jedním ze zásadních parametrů, na nichž stavěla tuzemská vláda své rozhodnutí vybrat právě KHNP coby vítěze stamiliardového tendru.

Evropské právo nicméně zakazuje, aby součástí smlouvy bylo stanovení konkrétního podílu, jakým k zakázce přispějí české firmy. Jednalo by se o diskriminaci. Proto se zapojení tuzemských firem řeší "bokem". Ministerstvo průmyslu tvrdí, že "zasmluvněno" je zatím asi třicet procent.

Další schůzka za rok

Český prezident rovněž uvedl, že spolupráce s Jižní Koreou by se mohla rozšířit i mimo jadernou energetiku. Například v oblasti obrany či výroby elektroaut nebo polovodičů.

"Potkáme se zřejmě v příštím roce i na nejvyšší úrovni v oblasti další spolupráce," doplnil Pavel k další plánované schůzce s jihokorejským protějškem.

Související

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje

Prezident Petr Pavel Jižní Korea

O setkání obou prezidentů referovala i jihokorejská média. Podle tamního tisku však nepadlo ani slovo o rozepři KHNP se společností Westinghouse.

KHNP přitom bude muset podle zdrojů deníku Aktuálně.cz platit v přepočtu na koruny miliardové poplatky za patenty a licence, které jsou nezbytné k výstavbě typu reaktoru, jež KHNP Česku slíbila dodat.

Amerika "first"

Podle dalších zdrojů Aktuálně.cz, kteří si přejí zůstat v anonymitě, jde pro KHNP o nepříjemnou pozici. "Američané jim budou celou dobu dýchat na záda a budou chtít ze zakázky maximálně profitovat," uvedl zdroj.

Část jihokorejské vládnoucí strany, kterou reprezentuje prezident I Če-mjong, tak naléhá, aby se kontrakt se společností Westinghouse důkladně prošetřil. Slyšení v tamním Národním shromáždění se má uskutečnit během podzimu. Korejský tisk také upozorňuje, že někteří politici označují dohodu s Američany za nevýhodnou a mluví o otrockém kontraktu.

Čeští zástupci KHNP na dotaz Aktuálně.cz ale zcela vyloučili, že by mohlo dojít k navýšení celkové ceny zakázky v důsledku urovnání licenčního a patentového sporu s Americkou společností Westinghouse.

"V důsledku této dohody nedojde k žádným zpožděním v harmonogramu projektu ani ke zvýšení nákladů. Jako dodavatel EPC nese KHNP plnou odpovědnost za dodání projektu v termínu a v rámci rozpočtu stanoveného ve smlouvě," sdělil zástupce KHNP Vojtěch Meravý.

Kolik celkem bude KHNP muset Američanům zaplatit, odmítl Meravý říct s tím, že jde o obchodní tajemství.

Související

Rána pro českou jadernou superzakázku. Korejský boss udělal překvapivé rozhodnutí

Dukovany, jaderná elektrárna, JE.

"Z důvodu povinnosti mlčenlivosti nemůžeme zveřejnit podrobnosti dohody. KHNP však zdůrazňuje, že je odhodlána úzce spolupracovat s českým průmyslem, aby zajistila stabilní a vzájemně výhodný dodavatelský řetězec," ujišťuje Meravý.

Americká společnost Westinghouse má navíc hrát v české jaderné energetice klíčovou roli i mimo samotnou výstavbu.

Spolu s francouzskou společností Framatome totiž půjde o hlavního dodavatele jaderného paliva, který má od roku 2028 plně nahradit ruskou státní společnost TVEL. Ještě loni Česko od ruské TVEL nakoupilo jaderné palivo za skoro osm miliard korun.

Ministerstvo průmyslu tvrdí, že zakázce nic nestojí v cestě. A chybějící povolení v podobě souhlasu Evropské komise prý získá během několika měsíců. 

Evropská komise přitom Česko podezřívá, že kontrakt doprovází nedovolená podpora ze strany jihokorejské vlády. Žádné vyšetřování na evropské úrovni se však zatím nerozjelo, Brusel si pouze vyžádal od české strany potřebná data.

Žádost o stavební povolení pro dva dukovanské bloky plánuje podat společnost Elektrárna Dukovany II za dva roky. Podnik z dvaceti procent vlastní polostátní ČEZ a z 80 procent stát prostřednictvím ministerstva financí.

Start celé stavby se předpokládá za pět let. Hotovo pak má být v roce 2036.

 
Mohlo by vás zajímat

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Trumpův nový tah se cly. USA zavádějí nová cla na řezivo a kuchyňské linky

Trumpův nový tah se cly. USA zavádějí nová cla na řezivo a kuchyňské linky
ekonomika Aktuálně.cz domácí Obsah Petr Pavel Jižní Korea jaderná elektrárna Dukovany dostavba zakázka diplomacie New York schůzka spolupráce

Právě se děje

před 16 minutami
Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Prezident Petr Pavel popsal na dotaz Aktuálně.cz schůzku se svým jihokorejským protějškem k jadernému tendru.
před 17 minutami
Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"
2:32

Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou dnes porazila 6:2, 6:4.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

ŽIVĚ
Zelenskyj: Situace v Záporožské elektrárně je kritická, je to hrozba pro všechny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Z laboratoře do stavu beztíže: všestranný Metoděj Svoboda inspiruje vrstevníky

Z laboratoře do stavu beztíže: všestranný Metoděj Svoboda inspiruje vrstevníky

Sedmnáctiletý Metoděj Svoboda je renesančním studentem. Přednáší, vede studentskou iniciativu, stíhá se věnovat vědě, vesmíru, sportu i umění.
před 1 hodinou

Elegantní v Hollywoodu, autentická v Evropě. Cotillardová je hvězdou bez skandálů

Elegantní v Hollywoodu, autentická v Evropě. Cotillardová je hvězdou bez skandálů
Prohlédnout si 14 fotografií
Marion Cotillardová v roli Solange d'Ayenové a Kate Winsletová jako Lee Millerová ve filmu Lee: Fotografka v první linii (2024).
Marion Cotillardová a Brad Pitt ve snímku Spojenci (2016).
před 1 hodinou
Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

Odborníci potvrdili pravost Masarykova dopisu, zapsal ho tužkou jeho syn Jan

"Obálka je autentická. Všechny ukazatele nasvědčují tomu, že dokument psal ve 30. letech Jan Masaryk," uvedla historička Dagmar Hájková.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Mata Hari v banánové sukýnce. Josephine Bakerová byla špionka a adoptovala 12 dětí

Přezdívali jí Černá perla. Provokovala svým polonahým tancem, ale taky se angažovala v odboji. Před 100 lety za jediný večer dobyla Paříž.
Další zprávy