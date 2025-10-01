Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Výstavbu dvou jaderných bloků má realizovat za zhruba 400 miliard korun jihokorejský státní podnik KHNP. Když však šéf jihokorejské firmy před několika týdny rezignoval, muselo ministerstvo průmyslu "hasit" spekulace o tom, zda to neovlivní celou zakázku, s tím, že šlo o plánovanou výměnu.
"Změny v koncernu KHNP vnímám jako interní korejskou záležitost, která nebude mít dopad na náš tendr," řekl prezident Petr Pavel na dotaz Aktuálně.cz, jak probíhala schůzka s korejským prezidentem I Če-mjongem a zda není ohrožen průběh výstavby.
Oba prezidenti se potkali během jubilejního 80. Valného shromáždění OSN v New Yorku.
České zapojení je nejisté
Jedním z pilířů česko-korejské jaderné dohody měl být také nadpoloviční podíl zapojení tuzemských firem. I o tom prý prezident Petr Pavel s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem mluvil.
"Pokračuje zájem na tom, aby účast českých firem byla co největší," řekl prezident bez dalších podrobností a dodal: "Já jsem to jednání vyhodnotil jako pozitivní a myslím si že stejný pohled na to měl i korejský prezident."
Právě podíl českých firem je jedním ze zásadních parametrů, na nichž stavěla tuzemská vláda své rozhodnutí vybrat právě KHNP coby vítěze stamiliardového tendru.
Evropské právo nicméně zakazuje, aby součástí smlouvy bylo stanovení konkrétního podílu, jakým k zakázce přispějí české firmy. Jednalo by se o diskriminaci. Proto se zapojení tuzemských firem řeší "bokem". Ministerstvo průmyslu tvrdí, že "zasmluvněno" je zatím asi třicet procent.
Další schůzka za rok
Český prezident rovněž uvedl, že spolupráce s Jižní Koreou by se mohla rozšířit i mimo jadernou energetiku. Například v oblasti obrany či výroby elektroaut nebo polovodičů.
"Potkáme se zřejmě v příštím roce i na nejvyšší úrovni v oblasti další spolupráce," doplnil Pavel k další plánované schůzce s jihokorejským protějškem.
O setkání obou prezidentů referovala i jihokorejská média. Podle tamního tisku však nepadlo ani slovo o rozepři KHNP se společností Westinghouse.
KHNP přitom bude muset podle zdrojů deníku Aktuálně.cz platit v přepočtu na koruny miliardové poplatky za patenty a licence, které jsou nezbytné k výstavbě typu reaktoru, jež KHNP Česku slíbila dodat.
Amerika "first"
Podle dalších zdrojů Aktuálně.cz, kteří si přejí zůstat v anonymitě, jde pro KHNP o nepříjemnou pozici. "Američané jim budou celou dobu dýchat na záda a budou chtít ze zakázky maximálně profitovat," uvedl zdroj.
Část jihokorejské vládnoucí strany, kterou reprezentuje prezident I Če-mjong, tak naléhá, aby se kontrakt se společností Westinghouse důkladně prošetřil. Slyšení v tamním Národním shromáždění se má uskutečnit během podzimu. Korejský tisk také upozorňuje, že někteří politici označují dohodu s Američany za nevýhodnou a mluví o otrockém kontraktu.
Čeští zástupci KHNP na dotaz Aktuálně.cz ale zcela vyloučili, že by mohlo dojít k navýšení celkové ceny zakázky v důsledku urovnání licenčního a patentového sporu s Americkou společností Westinghouse.
"V důsledku této dohody nedojde k žádným zpožděním v harmonogramu projektu ani ke zvýšení nákladů. Jako dodavatel EPC nese KHNP plnou odpovědnost za dodání projektu v termínu a v rámci rozpočtu stanoveného ve smlouvě," sdělil zástupce KHNP Vojtěch Meravý.
Kolik celkem bude KHNP muset Američanům zaplatit, odmítl Meravý říct s tím, že jde o obchodní tajemství.
"Z důvodu povinnosti mlčenlivosti nemůžeme zveřejnit podrobnosti dohody. KHNP však zdůrazňuje, že je odhodlána úzce spolupracovat s českým průmyslem, aby zajistila stabilní a vzájemně výhodný dodavatelský řetězec," ujišťuje Meravý.
Americká společnost Westinghouse má navíc hrát v české jaderné energetice klíčovou roli i mimo samotnou výstavbu.
Spolu s francouzskou společností Framatome totiž půjde o hlavního dodavatele jaderného paliva, který má od roku 2028 plně nahradit ruskou státní společnost TVEL. Ještě loni Česko od ruské TVEL nakoupilo jaderné palivo za skoro osm miliard korun.
Ministerstvo průmyslu tvrdí, že zakázce nic nestojí v cestě. A chybějící povolení v podobě souhlasu Evropské komise prý získá během několika měsíců.
Evropská komise přitom Česko podezřívá, že kontrakt doprovází nedovolená podpora ze strany jihokorejské vlády. Žádné vyšetřování na evropské úrovni se však zatím nerozjelo, Brusel si pouze vyžádal od české strany potřebná data.
Žádost o stavební povolení pro dva dukovanské bloky plánuje podat společnost Elektrárna Dukovany II za dva roky. Podnik z dvaceti procent vlastní polostátní ČEZ a z 80 procent stát prostřednictvím ministerstva financí.
Start celé stavby se předpokládá za pět let. Hotovo pak má být v roce 2036.