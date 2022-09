Ani druhý pokus o nákup ropy do státních rezerv nevyšel. Úřad nenašel zájemce

Do tendru na nákup ropy do státních nouzových zásob se ani napodruhé nikdo nepřihlásil. Zakázku za 52,2 milionu dolarů (přibližně 1,3 miliardy korun) proto Správa státních hmotných rezerv vypíše znovu. O výsledku zadávacího řízení ve středu informoval předseda úřadu Pavel Švagr. Nákup ropy do státních skladů schválila vláda v červnu. Hrozilo totiž, že zásoby klesnou pod zákonné minimum.

1:04 Dronové záběry centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi. Zde se skladují nouzové zásoby ropy. | Video: Blahoslav Baťa

Zákonné minimum je stanovené na 90 dnů běžné spotřeby. První pokus o nákup asi 75 tisíc tun ropy zrušila Správa státních hmotných rezerv koncem července. Několik hodin před uplynutím doby pro podání nabídek na pořízení ropy dostala správa od jednoho z potenciálních účastníků tendru požadavek na úpravu zadávacích podmínek. Úřad proto tendr vypsala znovu. "Ani napodruhé se do zakázky na nákup ropy do nouzových zásob nikdo nepřihlásil, uvedl Švagr. Důvodem podle něj může být nejistota na trzích ohledně ceny a dodávky. Česko od jara 2017 do roku 2020 neplnilo směrnici Evropské unie, která požaduje po státech, které ropu netěží, aby měly zásoby minimálně na 90 dní. Správa v minulých letech opakovaně po vládě požadovala, aby doplnění ropy nebo ropných produktů do státních zásob schválila, nikdy ale neuspěla. Například v roce 2017 správa navrhovala buď nákup 80 tisíc tun takzvané sladké ropy, nebo 50 tisíc metrů krychlových nafty a 26 tisíc metrů krychlových benzinu. Plnit limit začal stát během pandemie koronaviru, a to díky útlumu provozů a ekonomiky.