Miliardář Warren Buffett oznámil, že chce investovat v Británii nehledě na brexit

před 2 hodinami

Šéf investiční společnosti Berkshire Hathaway to řekl v obsáhlém rozhovoru, který poskytl britskému ekonomickému listu Financial Times. Znamená to, že po velkých akvizicích se Buffett nepoohlíží už jen ve Spojených státech, ale i jinde. Společnost už v Británii investovala, nikdy ale nešlo o velkou akvizici.

Americký miliardář a filantrop Buffett řekl, že je "připraven hned zítra něco v Británii koupit", což lze podle Financial Times považovat za vyjádření důvěry v britskou ekonomiku bez ohledu na nejistotu, kterou znamená vývoj kolem chystaného vystoupení Británie z Evropské unie. "Vítáme příležitost vložit peníze kamkoli, kde si myslíme, že rozumíme systému a máme v něj určitou důvěru," uvedl 88letý Američan. "Nikdy neporozumíme jiné kultuře nebo daňovým zákonům tak dobře jako ve Spojených státech, ale v Británii tomu můžeme být hodně blízko," dodal. Společnost Berkshire Hathaway už v Británii investovala, nikdy ale nešlo o velkou akvizici. Dosavadní výsledky podniku na britských ostrovech jsou ale spíše nejednoznačné. V případě tvrdého brexitu zavedeme okamžitě celní kontroly, vzkazuje eurokomisař číst článek Jeho menší investice zahrnují podíl v řetězci supermarketů Tesco a vlastnictví poskytovatele elektřiny v severní Anglii Northern Powergrid. Na americkém trhu je kvůli konkurenci investičních firem stále obtížnější najít vhodný cíl pro akvizice přesahující 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Jak Buffett letos řekl akcionářům Berkshire, společnost doufá, že bude investovat velké sumy za hranicemi. To představuje značný posun v jeho 54leté kariéře, kdy se soustředil na USA. Buffett se domnívá, že za hranicemi USA je sice znám, ale je také jinak vnímám. Pokud chce v Evropě někdo něco prodat, "pomyslí na nás tak na deset sekund". "V Evropě o nás vědí, ale já si nemyslím, že o nás skutečně uvažují," řekl Buffett.