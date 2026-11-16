Americké banky čelí problému, lidé nemohou k internetovým službám. O kyberútok prý nejde

Zákazníci několika velkých amerických bank se potýkají s problémy s přístupem k internetovému bankovnictví. V pondělí večer o tom informovala agentura AP. Potíže hlásí například klienti společností JPMorgan, Bank of America či Wells Fargo, vyplývá z údajů na serveru Downdetector.
Banka JPMorgan uvedla, že se potýká s „technickými problémy“. Klienti podle ní mají přístup ke svým účtům, zpracování některých transakcí však trvá déle než obvykle, napsala agentura Bloomberg.
Dodala, že podle zdroje obeznámeného se situací není výpadek spojený s problémem v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Potíže klientů amerických bank přicházejí krátce po rozsáhlých výpadcích, které minulý týden postihly internetové služby americké softwarové společnosti Microsoft.
Tyto výpadky pocítili například uživatelé elektronické pošty Outlook, komunikační služby Teams či asistenta Copilot využívajícího umělou inteligenci (AI), připomněla agentura AP.
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