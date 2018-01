Američané neprodají Číně společnost MoneyGram. Bojí se o národní bezpečnost

před 3 hodinami

Činská společnost Ant Financial, která je divizí pro digitální platby internetového prodejce Alibaba, měla za společnost MoneyGram zaplatit přes 25 miliard korun. MoneyGram se zabývá převodem peněz a USA si nebyly jisté, zda údaje o amerických občanech zůstanou v bezpečí.

Washington - Spojené státy zablokovaly prodej americké společnosti MoneyGram International do rukou čínské firmy Ant Financial, a to kvůli obavám ohledně národní bezpečnosti.

Ant Financial je divizí pro digitální platby největšího čínského internetového prodejce Alibaba. Za převzetí společnosti MoneyGram, která se zabývá převody peněz, měla zaplatit 1,2 miliardy dolarů (přes 25 miliard korun).

Generální ředitel společnosti MoneyGram Alex Holmes oznámil, že transakce nezískala souhlas Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS), ačkoli se firmy snažily rozptýlit jeho obavy. CFIUS se zabývá posuzováním plánových převzetí amerických podniků z bezpečnostních hledisek, píše agentura AP.

Firmy ve společném prohlášení uvedly, že se kvůli neschopnosti získat souhlas výboru rozhodly od fúze upustit. "Geopolitické prostředí se od ohlášení transakce před necelým rokem výrazně změnilo," upozornil Holmes.

"Navzdory naší nejlepší snaze spolupracovat s vládou USA je nyní jasné, že CFIUS tuto fúzi neschválí," dodal. Podle zdrojů agentury Reuters stojí za negativním postojem výboru obavy ohledně bezpečnosti údajů, které lze využít k identifikaci amerických občanů.

Vláda Spojených států zpřísnila svůj postoj k prodeji amerických podniků do čínských rukou v době, kdy se prezident Donald Trump snaží přimět Čínu, aby pomohla řešit situaci kolem Severní Koreje a byla vstřícnější v záležitostech týkajících se zahraničního obchodu a měnových trhů, napsala agentura Reuters.

Převzetí firmy MoneyGram je další z řady plánovaných čínských akvizicí, kterým se nepodařilo získat souhlas CFIUS. Na negativní postoj výboru narazily například snahy o koupi amerického výrobce čipů Lattice Semiconductor, životní pojišťovny Genworth Financial či firmy AppLovin působící v oblasti reklamy na mobilních zařízeních.