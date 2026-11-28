Spotřebitelé ve Spojených státech na Black Friday (černý pátek) ve velkém nakupovali v obchodních centrech i na internetu. Očekává se, že jejich letošní výdaje překonají loňské silné výsledky o čtyři až šest procent. První údaje naznačují zvláště silný růst internetových prodejů, návštěvnost kamenných obchodů byla spíše smíšená, uvedla v sobotu agentura Reuters.
Velkou část letošního růstu tržeb zřejmě způsobí inflace. Ta činí 3,8 procenta a je asi o jeden procentní bod vyšší než v posledních dvou letech.
Kupující oslovení agenturou Reuters si ale spíše stěžovali, že se jim nedaří najít dostatečně výhodné slevy, které by vyvážily dopad vysokých cen pohonných hmot a potravin. Obchody tak toho budou zřejmě muset udělat mnohem více, aby je přiměly k nákupům.
„Návštěvnost se obecně zdála nižší ve srovnání s minulými svátky a zdálo se, že brzy ztratila na síle,“ sdělil vedoucí pro maloobchod v Americe z poradenské firmy Kearney Michael Brown, který v pátek ráno navštívil několik obchodů v New Yorku.
Podle společnosti Passby, která se zabývá geoprostorovou analýzou a měří návštěvnost v reálném čase, zaostávala návštěvnost obchodů v USA za loňským rokem pozdě odpoledne o 2,4 procenta.
Americká Národní federace maloobchodu odhadla, že v listopadu a prosinci vzrostou tržby v kamenných obchodech a na internetu o 4,1 procenta a američtí zákazníci utratí celkem 1,01 bilionu dolarů (22,3 bilionu korun).
Na růstu tržeb se zhruba polovinou má podílet inflace. Průzkum také zjistil, že 82 procent spotřebitelů letos podniká kroky k omezení výdajů na svátky, například nákupem levnějších dárků.
Společnost Adobe podle předběžných údajů odhaduje, že američtí zákazníci na Black Friday utratili na internetu 13 miliard až 13,4 miliardy dolarů. V září přitom předpověděla, že letošní výdaje stoupnou o 9,2 procenta na 12,9 miliardy dolarů.
Adobe předpokládá, že internetové výdaje zůstanou vysoké i o víkendu. V sobotu se mají zvýšit o šest procent na 6,1 miliardy dolarů a v neděli o 7,5 procenta na 6,4 miliardy dolarů.
Největším dnem sezony pro internetové nakupování má být pondělí, označované za kybernetické pondělí, kdy nabízejí vysoké slevy internetoví prodejci. Tržby se tento den mají zvýšit o 6,2 procenta na 15,1 miliardy dolarů, dodala Adobe.
Černý pátek je tradičně v USA jedním z největších nákupních dnů v roce. Je den po Dni díkůvzdání a tradičně jím v Americe začíná předvánoční nákupní sezona.
Výdaje v tento den pozorně sledují analytici a ekonomové jako vodítko dalšího vývoje maloobchodních tržeb i ekonomiky obecně.
Název černý pátek zřejmě vznikl v 60. letech a údajně vystihuje dopravní problémy, jimž museli řidiči a policisté čelit kvůli náporu nakupujících. Později se objevilo vysvětlení, že právě po Dni díkůvzdání začínají mít obchody zisk, jsou tedy v „černých číslech“.
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