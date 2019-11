Američané jsou puritáni, Češi tolerantní. Lásku v práci neřeší, dokud není problém

McDonald's ve Spojených státech odvolal ředitele kvůli navázání osobního vztahu ve firmě. Podle interních pravidel to měl v pracovní smlouvě zakázané. U nás kvůli lásce v práci většinou “hlavy nepadají". I když některé firmy působící v Česku důvěrné vztahy mezi zaměstnanci rovněž "ošetřují" svými předpisy, nastalou situaci řeší většinou jinak než vyhazovem.

Intimní vztahy na pracovišti jsou časté. Řada českých firem je ale neřeší nebo toleruje. Dokud nezpůsobí problémy. Když se do sebe zakouká nadřízený s podřízenou, mohou ostatní kolegové vztah vnímat jako zvýhodňující, a to nikdy nedělá dobrotu. Někdy bývá problém i u vztahu kolegů ve stejném postavení, kdy je jejich vzájemná blízkost může vyloučit z týmu.

"Náš pracovní život doprovází vše, co běžný život - sympatie, demotivace, konflikty i lásky. Nic z toho není možné zakázat. Je však důležité zajistit, aby případné vztahy na pracovišti co možná nejméně vstupovaly do vzájemných pracovních rolí a zodpovědností, především se jedná o roli podřízenosti - nadřízenosti v práci, ale i o jiné, kdy jeden z partnerů například v rámci své povinnosti kontroluje druhého. Takové vztahy mohou přinést mnoho problémů a narušit atmosféru v pracovním kolektivu," míní psycholog Dalibor Špok.

Lásku v práci podle našich platných zákonů zaměstnavatelé skutečně zakázat nemůžou. Případné řešení si tedy usnadňují nastavením interních pravidel nebo poznámkou v pracovní smlouvě.

"Některé firmy mají interní předpis, že nelze mít vztah s přímým podřízeným, pokud se tak stane, musí jeden z partnerů odejít na jiné oddělení nebo mimo firmu. Vždy jsem se setkal jen s tím, že se takový konflikt zájmů řeší s vedením dohodou a ne prostřednictvím postihů," míní Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Personalista Petr Vidmar ze společnosti Devire se setkal ve své praxi s interními pravidly, která postihovala vztahy nejenom mezi podřízenými a nadřízenými, ale také stanovila, že manželé a partneři nemají pracovat na stejném oddělení. Většinou šlo o velké nadnárodní firmy.

"Těžko říci, jak časté takové vztahy jsou, jelikož většinu takových případů se aktéři snaží utajit. Jsou si vědomi, že jeden bude muset odejít z firmy nebo bude přeřazen na jiné oddělení. Ale stává se to běžně," dodává Vidmar.

Skoro všichni flirtují

Jeho slova potvrzuje starší průzkum společnosti STEM, který zjišťoval, kolik lidí má s láskou v práci zkušenosti. Ačkoliv je průzkum dva roky starý, dá se předpokládat, že by dnes šetření dopadlo podobně. Vyšlo z něj, že 94 procent lidí v práci flirtuje. A pak také to, že 40 procent mužů a 27 procent žen má s intimním vztahem v práci nějakou zkušenost.

"Za těch 15 let fungování naší pobočky se u nás na pracovišti dalo dohromady opravdu mnoho párů. Pracuje tu 1200 lidí, 85 národností z celého světa. Popravdě žádná psaná nařízení v tomto ohledu nemáme. Jediná situace, kdy páry prosíme, aby nám o jejich vztahu řekly, je, když jeden z páru je nadřízený ve stejném týmu. Týkají se toho pak hodnocení, platové podmínky, a to by pochopitelně nebylo vůči ostatním zaměstnancům fér," říká Dagmar Císařovská, manažerka komunikace z ExxonMobil.

Doplňuje, že firma jinak párům ve firmě a jejich kariéře fandí. "Máme tu několik příkladů, kdy jeden z manželů dostal výjezd do zahraničí na několik let, a nám se podařilo najít v dané pobočce práci i pro druhého v páru," dodává manažerka.

Psycholog Špok doporučuje rozlišovat, zda jde o vztah pevnější, nebo pouze o milostný románek. "Osobně bych velmi rozvažoval, zda ve své firmě zaměstnat patologického sukničkáře, který má potřebu neustále svádět své kolegyně, i kdyby dokázal své chování po dobu práce regulovat. Ptal bych se na to, zda takový morální profil se neprojeví i v jiné rovině zaměstnání, nebo chování k zákazníkům," upozorňuje psycholog.

Jak je to z pohledu práva?

V Evropě podle zkušenosti advokáta Tomáše Procházky z kanceláře Eversheds Sutherland převažuje spíše přístup otevřenější, kde se firmy snaží o to, aby vztah nenarušil jejich běžné fungování, a ke vzniklé situaci pak často přistupují tolerantněji a řeší ji pouze přeřazením některého ze zaměstnanců. "Češi jsou pak ke vztahům na pracovišti zvláště tolerantní. Prý za to může to, že v době totality ,nebylo v práci co jiného dělat´. Ale to je názor převzatý od jistého sociologa," říká Tomáš Procházka.

Naopak extrémně puritánský přístup podle něj uplatňují firmy z USA, pro které je jakýkoli vztah na pracovišti tabu. Odpovídá tomu i případ šéfa McDonald´s.

České soudy podle Procházky podobné případy příliš často neřeší. Vzpomněl na nedávný kuriózní případ obchodní zástupkyně, která navázala milostný poměr s ředitelem významného zákazníka. Zaměstnavatel ji propustil, protože její chování považoval za morálně nepřijatelné, když byl její milenec ženatý a měl děti.

"Nejvyšší soud se ale razantně zaměstnankyně zastal a upozornil zaměstnavatele, že milostný živost zaměstnance je věcí ryze soukromou a nepřísluší nadřízenému partnery zaměstnance ,kádrovat´. Za sebe bych ke stanovisku Nejvyššího soudu doplnil, že i toto pravidlo má své limity a jistě mohou nastat situace, kdy by extravagantní intimní život zaměstnance mohl mít přímé negativní dopady na podnikání zaměstnavatele. V takovém případě by zaměstnavatel k ukončení pracovního poměru přistoupit mohl," dodává advokát.