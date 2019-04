American Airlines pustí problémové boeingy na nebe až v srpnu. Denně zruší 115 spojů

před 18 minutami

Největší americké aerolinky American Airlines opět prodloužily termín rušení letů kvůli pokračujícím problémům s letadly typu Boeing 737 MAX. Až do poloviny srpna by tak denně nemělo vzlétnout zhruba 115 plánovaných spojů, uvedla firma ve svém nedělním prohlášení. To je zhruba 1,5 procenta denních letů v létě. Původně American Airlines oznámily, že lety svými 24 Boeingy 737 MAX ruší do 24. dubna, poté se hovořilo o začátku června.

American Airlines jsou již druhou velkou americkou leteckou společností, která se rozhodla rušit lety během rušné letní sezony, připomněla agentura AP. Smartwings musí začít kvůli uzemněným boeingům škrtat lety. Se zákazníky se vyrovná číst článek Již začátkem dubna oznámila stejný krok společnost Southwest Airlines. Tento největší provozovatel letadel Boeing ruší lety stroji typu 737 MAX do 5. srpna. Provoz letadel 737 MAX je nyní pozastaven i v dalších částech světa včetně Evropy kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje v Indonésii a v Etiopii. Firma pozastavila také dodávky zákazníkům. Nyní se snaží zlepšit software, aby zajistila, že se podobné nehody nebudou opakovat. Etiopští vyšetřovatelé označují za jeden z faktorů březnové tragédie softwarový problém stabilizačního systému MCAS. Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines se 10. března zřítil krátce po startu z etiopské Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, pád stroje nikdo nepřežil. Stejné letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky na palubě havarovalo už loni v říjnu krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani toto neštěstí nikdo nepřežil.