Americký internetový obchod Amazon bude od začátku příštího roku nabízet zákazníkům v Británii automobily. Jeho internetová služba pro prodej aut Amazon Autos se tak poprvé rozšíří mimo Spojené státy, uvedla agentura Reuters.
„Naším cílem je přinést zájemcům o nákup automobilů v Británii jednoduchost a pohodlnost nakupování na platformě Amazon,“ uvedl šéf divize Amazon Autos International Matt Nuffort.
Jedním z prvních partnerů, kteří budou v Británii prostřednictvím platformy Amazon Autos automobily nabízet, bude jihokorejská společnost Hyundai Motor. Nabídka bude zahrnovat nové i ojeté elektrické, hybridní i benzinové modely.
Služba Amazon Autos začala fungovat koncem roku 2024. V současné době v USA nabízí 35 značek nových i ojetých vozů ve více než 150 velkých městech.
„Pořízení automobilu patří mezi největší nákupy, které lidé dělají. A my si myslíme, že by to mělo být stejně jednoduché a transparentní jako jakýkoliv jiný nákup na platformě Amazon,“ uvedl Nuffort.
Společnost Amazon působí od roku 2013 i v České republice. První distribuční centrum firma v tuzemsku otevřela v roce 2015 v obci Dobrovíz u Prahy.
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