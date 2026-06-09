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Ekonomika

Alibaba podle USA pomáhá čínské armádě. Americké vojsko nesmí kupovat jejich výrobky

ČTK

Spojené státy zařadily Alibabu, Baidu, BYD a další čínské technologické firmy na seznam společností, které podle nich pomáhají čínské armádě. Dlouho očekávaná aktualizace upravuje seznam ze začátku roku 2025 a přichází necelý měsíc poté, co se americký prezident Donald Trump setkal v Pekingu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Alibaba Group
Seznam podniků vyřazených ze spolupráce s americkou armádou nyní zahrnuje širokou škálu předních čínských technologických firem, které jsou klíčové pro rozvoj vojenské a průmyslové síly Pekingu. Odráží bezpečnostní obavy Washingtonu v čase intenzivní geopolitické konkurence mezi oběma státy. (Alibaba Group)Foto: Aktuálně.cz
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Americká armáda má zakázáno kupovat výrobky od společností uvedených na seznamu. Firmy mohou požádat, aby z něj byly odstraněny. Internetový prodejce Alibaba, který podniká i v odvětví informačních technologií, už se proti zařazení na seznam ohradil.

„Alibaba není čínská vojenská společnost, ani není součástí žádné strategie propojení vojenského a civilního sektoru. Proti pokusům o zkreslování skutečností o naší společnosti podnikneme veškeré dostupné právní kroky,“ napsala firma.

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Seznam nyní zahrnuje širokou škálu předních čínských technologických firem, které jsou klíčové pro rozvoj vojenské a průmyslové síly Pekingu. Odráží bezpečnostní obavy Washingtonu v čase intenzivní geopolitické konkurence mezi oběma státy.

Proti vytváření seznamů protestuje i čínské velvyslanectví ve Washingtonu. Tvrdí, že čínské firmy respektují místní předpisy a zákony. „Spojené státy by měly s touto nesprávnou praxí přestat a vytvořit spravedlivé, férové a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti,“ uvedl diplomatický úřad.

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