Alibaba podle USA pomáhá čínské armádě. Americké vojsko nesmí kupovat jejich výrobky

Spojené státy zařadily Alibabu, Baidu, BYD a další čínské technologické firmy na seznam společností, které podle nich pomáhají čínské armádě. Dlouho očekávaná aktualizace upravuje seznam ze začátku roku 2025 a přichází necelý měsíc poté, co se americký prezident Donald Trump setkal v Pekingu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Americká armáda má zakázáno kupovat výrobky od společností uvedených na seznamu. Firmy mohou požádat, aby z něj byly odstraněny. Internetový prodejce Alibaba, který podniká i v odvětví informačních technologií, už se proti zařazení na seznam ohradil.
„Alibaba není čínská vojenská společnost, ani není součástí žádné strategie propojení vojenského a civilního sektoru. Proti pokusům o zkreslování skutečností o naší společnosti podnikneme veškeré dostupné právní kroky,“ napsala firma.
Seznam nyní zahrnuje širokou škálu předních čínských technologických firem, které jsou klíčové pro rozvoj vojenské a průmyslové síly Pekingu. Odráží bezpečnostní obavy Washingtonu v čase intenzivní geopolitické konkurence mezi oběma státy.
Proti vytváření seznamů protestuje i čínské velvyslanectví ve Washingtonu. Tvrdí, že čínské firmy respektují místní předpisy a zákony. „Spojené státy by měly s touto nesprávnou praxí přestat a vytvořit spravedlivé, férové a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti,“ uvedl diplomatický úřad.
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