před 3 hodinami

Severočeské doly vyčíslily škodu způsobenou zastavením provozu v dole Bílina při nedávném pochodu ekologických aktivistů na 700 000 korun. Budou ji vymáhat. Řekl to dnes řekl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Aktivisté na konci června protestovali proti těžbě fosilních paliv, někteří neoprávněně vnikli do dolu a další obsadili rypadlo. Přímé škody na majetku společnosti podle Kopeckého nevznikly, nemajetková škoda vznikla zastavením provozu. Poslední červnový den obsadilo 16 účastníků klimatického kempu kolem 5:00 vrchol rypadla v lomu Bílina, kde vydrželi až do večera. Provoz kvůli tomu stál 12 hodin.