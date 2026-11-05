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Ekonomika

Akcie v USA utrpěly prudký pád kvůli obavám z regulace AI. Tratil i Musk

ČTK
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Americké akcie ve čtvrtek prudce oslabily v čele s technologickými podniky. Ty se dostaly pod tlak, protože vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo obavy z přísnější regulace umělé inteligence (AI).

A trader works on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 3,44 procenta Foto: REUTERS – Jeenah Moon
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Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 3,44 procenta a uzavřel obchodování na 51.523,06 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 4,36 procenta na 7353,73 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 5,52 procenta na 24.315,00 bodu. Všechny tři indexy tak vykázaly nejvýraznější jednodenní pokles za zhruba jeden a půl roku.

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K poklesu velkou měrou přispěly akcie výrobců čipů. Akcie společnosti Nvidia, která dominuje světovému trhu s čipy pro AI, dnes oslabily o více než devět procent. Akcie konkurenta Advanced Micro Devices (AMD) se propadly dokonce o více než 17 procent. "Investoři si zjevně uvědomují, že někteří nově zvolení členové Kongresu a guvernéři chtějí zpomalit rozvoj infrastruktury pro AI," uvedla analytička Melissa Brownová ze společnosti SimCorp.

"Výrazný pokles amerických akcií ukazuje, jak citlivě dnes investoři reagují na jakoukoli pochybnost ohledně dalšího rozvoje umělé inteligence. Do cen technologických firem se promítala velmi vysoká očekávání, a proto stačí náznak možného zpomalení investic nebo přísnější regulace, aby přišla rychlá korekce," řekl stratég společnosti Žitný a Partneři Bohumil Žitný.

Nejde přitom podle něj jen o politickou reakci na výsledky voleb, ale také o přehodnocování toho, jak rychle a s jakou návratností se obrovské investice do AI infrastruktury skutečně promění v zisky.

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Prudký pokles utrpěly rovněž akcie vesmírné společnosti SpaceX a automobilky Tesla, v jejichž čele stojí americký miliardář Elon Musk. Ten vynaložil stovky milionů dolarů na podporu republikánských kandidátů. Akcie firmy SpaceX ztratily přes devět procent a akcie Tesly se propadly o téměř 11 procent.

Na devizovém trhu euro mírně oslabovalo vůči americkému dolaru. Krátce po 22:00 SEČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba desetinu procenta a pohybovala se v blízkosti 1,1220 USD. Během středy v reakci na výsledek kongresových voleb v USA vystoupila až na 1,1273 USD, tedy na nejvyšší úroveň od 6. října.

Ke středečnímu růstu eura přispěl prudký pokles cen ropy, za kterým stály naděje, že vítězství demokratů by mohlo urychlit konec války s Íránem. Ve čtvrtek však ceny ropy rostly kvůli nejistotě ohledně toho, jak se bude válka s Íránem vyvíjet do doby, než se v lednu nově zvolení američtí zákonodárci ujmou svých funkcí.

Podle analytiků by euro mohlo čelit obnoveným tlakům na pokles, protože investoři mírní svá očekávání ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky Evropskou centrální bankou. Navíc přetrvávají obavy ohledně vývoje veřejných financí ve Francii. Ta se nyní potýká s rostoucími náklady na půjčky a rozsáhlými sociálními nepokoji, které komplikují snahy o konsolidaci veřejných financí.

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