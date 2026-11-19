Americké akcie ve čtvrtek výrazně oslabily, když ani burzovní debut společnosti Anthropic nevedl k návratu dřívějšího optimismu investorů ohledně umělé inteligence (AI). Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 2,19 procenta a uzavřel obchodování na 49.097,06 bodu.
Širší index S&P 500 klesl o 2,02 procenta na 7175,83 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 2,25 procenta na 23.879,20 bodu.
Akcie společnosti Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti AI, zahájily čtvrteční obchodování na burze Nasdaq na ceně 111,5 dolaru za kus. To znamenalo nárůst zhruba o 34 procent oproti emisní ceně stanovené na 83 dolarů za kus. Později však o velkou část zisků přišly a obchodování uzavřely zhruba o 17 procent výš na 97,17 USD.
"Nepodařilo se mu obnovit nadšení pro technologické akcie," řekl k dnešnímu vstupu firmy Anthropic na burzu analytik Joe Maher ze společnosti Capital Economics.
"Je obtížné vyvozovat závěry z prvního dne obchodování," upozornil analytik Andre Bakhos z firmy Ingenium Analytics. "Raději bych si držel odstup, počkal, až se situace uklidní, a sledoval, jak se budou akcie (firmy Anthropic) vyvíjet v příštích dnech, než se vyjádřím k jejich skutečné hodnotě," dodal.
Na devizovém trhu se ve čtvrtek americký dolar držel nedaleko nejvyšších úrovní od loňského dubna, na které vyšplhal v průběhu tohoto týdne. Euro se krátce po 22:00 SEČ prodávalo za zhruba 1,0970 USD, nacházelo se tak v těsné blízkosti středečního závěru.
Dolar v poslední době těží z vyhlídek na další zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Jednotná evropská měna tak tento týden poprvé od loňského dubna sestoupila pod psychologicky významnou hranici 1,1 USD.
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