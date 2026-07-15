Akcie SpaceX klesly pod úroveň, se kterou v červnu vstoupily na burzu

Cena akcií vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska ve středu pokračovala v poklesu a poprvé se dostala pod úroveň, se kterou akcie minulý měsíc zahájily obchodování na burze.
Akcie společnosti SpaceX vstoupily na burzu Nasdaq 12. června a jejich emisní cena činila 135 dolarů za kus. Krátce poté se cena vyšplhala až na rekordních 225,64 dolaru. Firma SpaceX tak na krátkou dobu překonala v tržní hodnotě internetový obchod Amaton i softwarovou společnost Microsoft.
Od té době již ale cena akcií SpaceX výrazně klesla a během středečního obchodování sestoupila až na 132,15 dolaru. Investoři, kteří akcie nakoupili v rámci primární veřejné nabídky (IPO), se tak poprvé dostali do ztráty, píše agentura Reuters.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
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