Akcie americké společnosti Anthropic se na začátku úterního obchodování propadly pod cenu stanovenou při primární nabídce akcií (IPO) 83 dolarů za kus. Kolem 15:45 SEČ cena akcií společnosti zabývající se umělou inteligencí (AI) klesala o 7,6 procenta na 80,95 dolaru za kus.
Akcie už v pondělí klesly o 5,4 procenta na 82,78 USD, čímž se prohloubil prudký pokles oproti otevírací ceně 111,50 dolaru z prvního obchodního dne 19. listopadu.
Při svém debutu na burze akcie Anthropiku uzavřely o 17 procent nad cenou z IPO. Od té doby je však zasáhl širší výprodej technologických akcií, kvůli němuž se minulý týden indexy S&P 500 a Dow Jones dostaly do pásma korekce, připomněla agentura Reuters. Do pásma korekce se index dostane, když klesne o více než deset procent od posledního maxima.
Rychlý obrat u společnosti Anthropic ještě více prohloubil obavy z nadhodnocených cen akcií spojených s AI a z obrovských částek, které se vkládají do výpočetní infrastruktury, uvedl Reuters. Kvůli rostoucím úrokovým sazbám hrozí, že tyto náklady ještě více narostou, dodala agentura.
Anthropic vstoupil na burzu jako první ze společností, které stojí v čele rozmachu technologie umělé inteligence. Proto je do značné míry vnímána jako reprezentant celého odvětví.
"Pokud dojde ke zpomalení výstavby datových center, může to samozřejmě ovlivnit tempo, jakým se společnost Anthropic může rozvíjet, a tím pádem i její budoucí tržby a následně i její ocenění," uvedla tržní analytička Fiona Cincottová ze společnosti StoneX.
Akcie Anthropiku se nezapojily do širokého oživení na Wall Streetu, které poháněly akcie spojované s AI poté, co výrobce vyspělých čipů Nvidia v pondělí znovu jmenoval Jensena Huanga do funkce generálního ředitele.
Anthropic není jedinou technologickou společností z řady velkých IPO, která rychle přišla o počáteční zisky a klesla pod svou emisní cenu. Společnosti SpaceX, jejíž červnová emise v hodnotě 85,7 miliardy dolarů byla před Anthropikem největší na světě, trvalo asi měsíc, než klesla pod svou emisní cenu.
V roce 2012 klesly akcie společnosti Facebook, která se později přejmenovala na Meta Platforms, pod emisní cenu již druhý den obchodování.
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