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Ekonomika

Airbus zjistil vadu na A321neo, bezpečnost letadel údajně neohrožuje

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek,ČTK
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Airbus zjistil výrobní problém na přibližně 500 letounech A321neo, z nichž asi polovina už létá. Vada se týká ochranného povrchu podélných výztuh trupu. Výrobce tvrdí, že bezpečnost neovlivňuje, zná její příčinu a má připravené řešení.

Letoun Airbus A321 NEO, nejmodernější stroj evropské letecké korporace. u některých strojů teď letečtí inženýři našli technické závady.
Letoun Airbus A321 NEO, nejmodernější stroj evropské letecké korporace. u některých strojů teď letečtí inženýři našli technické závady. Foto: Airbus
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Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že problém se týká zhruba 250 letadel v provozu a dalších 250 ve výrobě. Zákazníci zatím stroje dál přebírají a Airbus jim sdělil, že okamžitá oprava není nutná.

Firma problém odhalila u ochranného povrchu některých podélných výztuh trupu, které konstrukci zpevňují po celé její délce. Airbus podle svého vyjádření už určil příčinu vady, zastavil její další šíření ve výrobě a připravil způsob opravy.

Výrobce problém zaznamenal už během léta, podrobnější výsledky analýzy ale získal teprve nedávno. Dotčenou část konstrukce vyrábí společnost Stelia, která patří do skupiny Airbus.

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Evropské regulační orgány mohou ještě nařídit, aby aerolinky provedly opravu v určité lhůtě. Airbus však zatím zdůrazňuje, že závada nepředstavuje bezpečnostní riziko a letadla mohou pokračovat v běžném provozu.

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Jde už o druhý výrobní problém související s trupem A321neo za posledních devět měsíců. Airbus loni v prosinci oznámil také vadu panelů trupu, která sice rovněž neohrožovala bezpečnost, ale způsobila několikaměsíční zpoždění dodávek.

Nová komplikace přichází v době, kdy chce Airbus zvýšit výrobu letadel s jednou uličkou ze současných zhruba 60 na 75 strojů měsíčně.

A321neo je největší a nejžádanější úzkotrupý model Airbusu. Pojme až 244 cestujících a nabízí dolet přibližně 7400 kilometrů. Problém se podle zdroje netýká dálkové verze A321XLR.

Airbus od zahájení programu získal objednávky na více než 7 800 letadel A321neo a zákazníkům jich dodal přes 2200. Na konci srpna měl stále nevyřízené objednávky na více než 5600 kusů.

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