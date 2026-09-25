Airbus zjistil vadu na A321neo, bezpečnost letadel údajně neohrožuje

Airbus zjistil výrobní problém na přibližně 500 letounech A321neo, z nichž asi polovina už létá. Vada se týká ochranného povrchu podélných výztuh trupu. Výrobce tvrdí, že bezpečnost neovlivňuje, zná její příčinu a má připravené řešení.
Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že problém se týká zhruba 250 letadel v provozu a dalších 250 ve výrobě. Zákazníci zatím stroje dál přebírají a Airbus jim sdělil, že okamžitá oprava není nutná.
Firma problém odhalila u ochranného povrchu některých podélných výztuh trupu, které konstrukci zpevňují po celé její délce. Airbus podle svého vyjádření už určil příčinu vady, zastavil její další šíření ve výrobě a připravil způsob opravy.
Výrobce problém zaznamenal už během léta, podrobnější výsledky analýzy ale získal teprve nedávno. Dotčenou část konstrukce vyrábí společnost Stelia, která patří do skupiny Airbus.
Evropské regulační orgány mohou ještě nařídit, aby aerolinky provedly opravu v určité lhůtě. Airbus však zatím zdůrazňuje, že závada nepředstavuje bezpečnostní riziko a letadla mohou pokračovat v běžném provozu.
Jde už o druhý výrobní problém související s trupem A321neo za posledních devět měsíců. Airbus loni v prosinci oznámil také vadu panelů trupu, která sice rovněž neohrožovala bezpečnost, ale způsobila několikaměsíční zpoždění dodávek.
Nová komplikace přichází v době, kdy chce Airbus zvýšit výrobu letadel s jednou uličkou ze současných zhruba 60 na 75 strojů měsíčně.
A321neo je největší a nejžádanější úzkotrupý model Airbusu. Pojme až 244 cestujících a nabízí dolet přibližně 7400 kilometrů. Problém se podle zdroje netýká dálkové verze A321XLR.
Airbus od zahájení programu získal objednávky na více než 7 800 letadel A321neo a zákazníkům jich dodal přes 2200. Na konci srpna měl stále nevyřízené objednávky na více než 5600 kusů.
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