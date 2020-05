Airbus může zrušit až 10 000 míst. Vážnější krizi letectví nezažilo, říká šéf firmy

Evropský výrobce letecké techniky Airbus by mohl zrušit více než 10 000 pracovních míst. Ve středu o tom informoval britský list The Daily Telegraph na svých internetových stránkách. Airbus se nyní potýká s poklesem poptávky v důsledku koronavirové krize, která těžce zasáhla leteckou přepravu.

Airbus, který zaměstnává více než 130 000 lidí, již koncem dubna podle agentury Reuters upozornil své zaměstnance, aby se připravili na potenciálně výrazné propouštění.

Podle listu The Daily Telegraph by vedení podniku mělo o podrobnostech propouštění jednat příští týden, konečné rozhodnutí o počtu zrušených pracovních míst by nicméně mohlo padnout později kvůli rozhovorům s odbory. Americký konkurent Boeing již ohlásil zrušení deseti procent pracovních míst. Podle zdroje listu The Daily Telegraph se v Boeingu očekává propouštění v podobném rozsahu.

Airbus koncem dubna oznámil, že v letošním prvním čtvrtletí prodělal 481 milionů eur (přes 13 miliard Kč) po zisku 40 milionů eur před rokem. Šéf Airbusu Guillaume Faury nynější situaci označil za nejvážnější krizi, která kdy odvětví letecké dopravy potkala.