Airbus zaměstnává tisíce Britů. V případě tvrdého brexitu odejdeme ze země, pohrozil

Evropský výrobce letadel Airbus ve čtvrtek varoval, že může svou výrobu křídel přesunout z Británie, pokud země odejde z Evropské unie bez dohody. Společnost v Británii zaměstnává 14 tisíc osob.

"V případě brexitu bez dohody budeme muset učinit pro Británii potenciálně velmi škodlivé rozhodnutí," prohlásil šéf společnosti Airbus Tom Enders. Ve videu na stránkách firmy řekl, že jeho firma sice nemůže okamžitě přesunout velké továrny z Británie do jiných částí světa, mohla by ale být nucena přehodnotit budoucí investice v případě, že by nastal brexit bez dohody.

"Brexit hrozí zničit století vývoje založeného na vzdělání, výzkumu a lidském kapitálu," řekl v dosud nejostřejším varování. Kritici však už dříve možný přesun výroby z Británie zpochybnili. Tvrdí, že hlavní závod na výrobu křídel v Broughtonu pracuje efektivně, dalším plusem je pak slabá libra, píše agentura Reuters.