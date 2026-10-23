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Ekonomika

Airbnb zatrhlo praktiky „pekelných pronajímatelů.“ Nepopulární poplatky ale nemizí

Internet je přejmenoval na "pronajímatele z pekla." Podívejte se, co ve virálních videích vyčítají svým hostům

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
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Převlékat postele, sekat trávník nebo platit pokutu za špatnou hru na piano? S tím je na Airbnb konec. Společnost tento týden vyrazila do boje proti „pekelným pronajímatelům“ a zavedla limity toho, co mohou majitelé před odjezdem požadovat.

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„Čtyři hosté právě odešli z našeho Airbnb. Už teď víme že porušili aspoň jedno pravidlo,“ začínají svoje tiktokové video Cassie a Jon. Internet je přejmenoval na „pronajímatele z pekla.“

Ve svých virálních videích detailně procházejí svou nemovitost poté, co ji nájemci opustí, a kritizují prohřešky. Jde například o ovladač položený na špatném místě, posunutý otoman u gauče nebo nedokonale ustlanou postel. 

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Požadavky, aby uživatelé Airbnb, kteří zároveň hradí často několikatisícový poplatek za úklid, dokonale vysmýčili byt před svým odchodem, zvedají už dlouho mezi hosty nevoli. Jednotliví pronajímatelé navíc detailní uklízecí rozpisy stupňují do absurdních výšin. 

Forbes píše například o povinném sekání trávníku, odvážení odpadků kilometry daleko nebo detailním měření hluku na decibely a sledování pohybu hostů přes kamery. Tyto pravidla jsou přitom často vymáhána pod pohrůžkou extrémně vysokých pokut.

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Tiktokeři Cassei a Jon například účtují téměř 20 tisíc korun za kouření a vapování v okruhu šesti metrů od jejich nemovitosti. Zákaz se má vztahovat i na dvorek. Piáno, které stojí v obývacím pokoji, poté vyjde na pokutu 16 tisíc každého, kdo by s ním manipuloval bez toho, aniž by na něj uměl „řádně hrát.“ 

„Rozumná hranice“

Podobným praktikám nyní platforma učinila přítrž. Jak informuje BBC, společnost tento týden představila nová pravidla, která limitují, co mohou pronajímatelé po hostech chtít. 

„Domácí řád pomáhá hostům pochopit, co hostitelé očekávají, ale od naší komunity jsme slyšeli, že může být matoucí, zatěžující a obtížně se dodržuje,“ vysvětlil mluvčí Airbnb pro BBC. Nově se tak společnost zavázala, že bude dohlížet, aby pravidla pobytu zůstala na „rozumné hranici.“

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Nově tak například majitelé nebudou moct požadovat cokoliv, co by hostům zabralo „příliš času.“ Má jít například o převlečení postele, praní ložního prádla, vynášení odpadu za hranice pozemku nebo umývání nádobí.

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Pronajímateli nastavené poplatky za úklid však zůstávají. Nově ale nebudou pronajímatelé moci účtovat pokuty za porušení některých z pravidel pobytu. Zároveň nebudou moci nastavit více než sedm konkrétních pravidel pobytu. Změny mají vstoupit v platnost celosvětově od 20. listopadu.

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