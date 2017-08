Air Berlin vede jednání o převzetí se třemi zájemci. Německá vláda si přeje Lufthansu

před 18 minutami

Letecká společnost Air Berlin, která je v insolvenci, jedná se třemi společnostmi, které by měly zájem o její převzetí. Dohoda by měla být uzavřena do konce září, Německo by mělo zůstat operační základnou. Německá vláda je nakloněna tomu, aby společnost Air Berlin převzal národní dopravce Lufthansa.

Frankfurt - Letecká společnost Air Berlin, která je v insolvenci, jedná o svém převzetí se třemi zájemci. Dohodu chce podle ředitele Thomase Winkelmanna uzavřít do konce září, než skončí platnost vládní půjčky, která firmě umožňuje dál fungovat. Winkelmanna dnes citoval list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ministr dopravy Alexander Dobrindt v deníku Rheinische Post uvedl, že vláda je nakloněna tomu, aby leteckou společnost převzal národní dopravce Lufthansa. Všechny tři firmy, s nimiž vedení Air Berlin jedná, jsou finančně důvěryhodné a dostatečně velké na to, aby společnosti Air Berlin zajistily budoucnost, řekl Winkelmann. Mají podle něj také zájem na tom, aby udržely Německo jako operační základnu. Ani jednu z firem ale nejmenoval. "Potřebujeme v mezinárodním letectví národního šampióna," sdělil Dobrindt listu Rheinische Post. "Proto je nezbytně nutné, aby Lufthansa převzala významnou část Air Berlin," dodal. Podle informací deníku Süddeutsche Zeitung, který se odvolává na zdroje z firmy, se Lufthansa chystá převzít 90 z celkem 140 letadel Air Berlin. Provozovat je bude pod názvem své nízkonákladové divize Eurowings. Lufthansa se k záležitosti nevyjádřila. Ryanair si stěžuje úřadům kvůli insolvenci Air Berlin. Podle něj je vše připraveno pro Lufthansu číst článek Air Berlin je druhou největší leteckou společností v Německu a létá i do Prahy. Od německé vlády získala překlenovací úvěr 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč), aby mohla v letní sezoně pokračovat v provozu. Německá vláda se rozhodla půjčku schválit proto, aby se řada lidí o prázdninách, kdy se hodně cestuje, nedostala do potíží. Společnost Air Berlin měla finanční potíže dlouhodobě. Tento týden požádala o zahájení insolvenčního řízení u berlínského soudu, protože její hlavní akcionář, společnost Etihad, oznámil, že už firmě žádnou další finanční podporu nedá. Krach Air Berlin je pro konkurenční Lufthansu a další letecké společnosti vítanou příležitostí získat odletová stání na letištích v Berlíně či Düsseldorfu, uvedla agentura Reuters. Podle šéfa Air Berlin se jednání vedou rovněž o firemní divizi Niki, kterou Etihad slíbil koupit na začátku tohoto roku za 300 milionů eur (7,8 miliardy Kč).

