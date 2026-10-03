AI využívá v práci podle průzkumu 56 procent lidí, před dvěma lety to byla třetina

Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56 procent. Před dvěma lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Vyplývá to z průzkumu ČSOB Index inovací uskutečněného letos v srpnu mezi tisícovkou dospělých.
Z těch, co AI při práci využívají, největší část podle svých slov pracuje stejně, ale produktivněji. Takových je 24 procent. U dalších 17 procent se s AI v množství ani intenzitě práce nic nezměnilo. Devět procent respondentů pak má díky AI více volného času, naopak necelá dvě procenta mají při využívání AI více práce.
Mezi českými zaměstnanci rostou obavy z toho, že AI bude vykonávat jejich práci. Takové starosti má 48 procent respondentů, když v roce 2024 to bylo jen 39 procent. U mladých ve věku od 18 do 30 let se obává o práci kvůli umělé inteligenci dokonce 57 procent dotazovaných, před dvěma lety to bylo 53 procent.
Mezi těmi, kdo mají o svou aktuální práci kvůli AI obavy, jich 39 procent čeká nahrazení do pěti let a 22 procent do deseti let. Zhruba devět procent lidí uvádí, že jejich práci už AI převzala, zatímco v roce 2024 to byla jen dvě procenta.
Firmy zavádění AI potvrzují. „Nechci říct, že budeme vyhazovat staré kolegy, ale ti budou dělat hodnotnější práci. Zatím pálíme čas na zbytečnostech, které za nás může udělat chytrý mozek. Je to osvobozující,“ uvedla například spolumajitelka společnosti Halla Tereza Hanzlová.
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