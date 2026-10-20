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Ekonomika

AI firma Anthropic prodělala 80 miliard dolarů. Tržby jí přitom prudce rostou

ČTK
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Americká společnost Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), vykázala v letošním prvním pololetí čistou ztrátu přes 80 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu korun). Důvodem byly především účetní úpravy související s finančními dohodami.

Umělá inteligence LLM
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Informoval o tom v úterý list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na návrh prospektu k plánované primární veřejné nabídce akcií podniku. V loňském prvním pololetí ztráta činila 13 miliard dolarů.

Firma v letošním prvním pololetí vytvořila tržby kolem 16,3 miliardy dolarů. To představuje prudký nárůst z 1,1 miliardy před rokem, píše The Wall Street Journal. Společnost Anthropic podle listu rovněž naznačila, že by v příštích letech mohla vynaložit až 750 miliard dolarů na získání dalších výpočetních kapacit.

V letošním prvním poletí firma na výpočetní kapacity a infrastrukturu vynaložila téměř devět miliard dolarů. To představuje nárůst z 2,3 miliardy dolarů před rokem.

Velká část návrhu prospektu se podle listu věnuje rizikovým faktorům, včetně možnosti, že nesprávně nastavené AI modely způsobí škody v reálném světě.

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Prospekt mimo jiné upozorňuje, že AI modely mohou projevovat známky pudu sebezáchovy a postupovat způsobem připomínajícím vydírání ve snaze přesvědčit lidi, aby jim umožnili pokračovat v provozu.

Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.

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