AI firma Anthropic prodělala 80 miliard dolarů. Tržby jí přitom prudce rostou

Americká společnost Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), vykázala v letošním prvním pololetí čistou ztrátu přes 80 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu korun). Důvodem byly především účetní úpravy související s finančními dohodami.
Informoval o tom v úterý list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na návrh prospektu k plánované primární veřejné nabídce akcií podniku. V loňském prvním pololetí ztráta činila 13 miliard dolarů.
Firma v letošním prvním pololetí vytvořila tržby kolem 16,3 miliardy dolarů. To představuje prudký nárůst z 1,1 miliardy před rokem, píše The Wall Street Journal. Společnost Anthropic podle listu rovněž naznačila, že by v příštích letech mohla vynaložit až 750 miliard dolarů na získání dalších výpočetních kapacit.
V letošním prvním poletí firma na výpočetní kapacity a infrastrukturu vynaložila téměř devět miliard dolarů. To představuje nárůst z 2,3 miliardy dolarů před rokem.
Velká část návrhu prospektu se podle listu věnuje rizikovým faktorům, včetně možnosti, že nesprávně nastavené AI modely způsobí škody v reálném světě.
Prospekt mimo jiné upozorňuje, že AI modely mohou projevovat známky pudu sebezáchovy a postupovat způsobem připomínajícím vydírání ve snaze přesvědčit lidi, aby jim umožnili pokračovat v provozu.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
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