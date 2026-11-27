Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský potvrdil výskyt agresivního kmene zlatého žloutnutí révy ve vinohradech u Hrušovan u Brna. Genotyp M54, který způsobuje v zahraničí vážné hospodářské škody, dosud v Česku odborníci nezjistili, nyní jej ale odhalili na 29 testovaných keřích.
Ústav o tom informoval v tiskové zprávě. Zdroj nákazy zatím odborníci nenašli. V zamořeném území bude třeba rizikové vinohrady vyklučit, tedy vykopat i s kořeny.
"V první polovině listopadu 2026 provedli inspektoři ÚKZÚZ v dané lokalitě o ploše přibližně 27 hektarů vymezovací průzkum, s cílem určit rozsah výskytu tohoto významného genotypu.
Celkem bylo odebráno 64 vzorků. Výskyt choroby, respektive genotypu M54, byl potvrzen ve 29 vzorcích. Vzhledem k tomu, že se v těsném okolí sledovaného území nenachází jiné vinohrady, může se jednat o izolované ohnisko," uvedla v tiskové zprávě mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
Doplnila, že nyní je období vegetačního klidu, přenašeči nejsou aktivní, a proto nyní nehrozí další šíření. To může nastat nejdříve začátkem června. ÚKZÚZ nyní nařídí zákaz přemisťování veškerých rostlin révy mimo sledované území, poté vymezí zamořenou zónu a navazující 1,5 kilometru velkou nárazníkovou zónu.
V obou zónách nařídí monitoring a ošetření proti přenašečům onemocnění, zejména proti křísku révovému. V zamořené zóně nařídí vyklučení, tedy zlikvidování rizikových vinohradů. Součástí mimořádných rostlinolékařských opatření bude i zákaz vysazování nových keřů.
ÚKZÚZ nyní nařídí zákaz přemisťování veškerých rostlin révy mimo sledované území, poté vymezí zamořenou zónu s ohniskem a navazující 1,5 kilometru velkou nárazníkovou zónu.
V obou zónách pak nařídí monitoring a ošetření proti přenašečům onemocnění, zejména proti křísku révovému. V zamořené zóně nařídí vyklučení, tedy zlikvidování, rizikových vinohradů.
"Špatná zpráva je, že jde o agresivní kmen. Naštěstí máme historicky dobře nastavené postupy pro případ záchytu. Musíme počkat na kompletní zprávu ÚKZÚZ a můžeme doufat, že je Hrušovansko dostatečně izolované, aby se nákaza nešířila," řekl ČTK prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
Původcem choroby je bakterie, která ucpává cévní svazky rostlin, ty potom chřadnou a hynou. Bakterie se šíří rozmnožovacím materiálem révy, na krátké vzdálenosti ji přenáší hmyz.
Původce choroby nenapadá jen révu vinnou, ale přežívá i v mnoha dalších dřevinách, včetně keřů a stromů divoce rostoucích v okolí vinohradů. Hlavním přenašečem nemoci je hmyz křísek révový.
V podmínkách, kterou jsou pro chorobu příznivé, muže v krátké době zlikvidovat celý vinohrad.
ÚKZÚZ a Svaz vinařů před chorobou varovali už loni na podzim, když se agresivní kmen zlatého žloutnutí masivně rozšířil na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku.
Choroba se vyskytuje v mnoha evropských zemích, od roku 2021 je i v Česku. Dosud ale šlo o méně agresivní kmen, který není pro révu tak nebezpečný.
Mohlo by vás také zajímat: „Oběti tleskají katům,” říká rusista. Češi budovali ráj, drsnou odpověď Kremlu nečekali
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
„Čekáme na Babišovy právníky.“ Klempíř ztratil v zásadním tématu úplně vliv
Přestože měl ministr kultury Oto Klempíř – aspoň podle avizovaného programu semináře k financování médií veřejné služby – ve čtvrtek konečně přijít s návrhem vlády, opět se tak nestalo. Potvrdil tak zákulisní informace, že na vznik zákona o ČT a ČRo ztratil vliv a že debatu o budoucnosti médií veřejné služby fakticky jen předstírá.
Tečka: Ke komu se Babiš „skrblík“ otočil zády. A komu naopak rozdával dárky
Pravidelná páteční Tečka reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Zajímají ho ovšem i další témata, lidé a události mimo politiku.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
Zelenskyj děkuje Trumpově manželce: Z Ruska se vrátilo devět dětí
Na Ukrajinu se z Ruska a z Ruskem okupovaných území vrátilo devět dětí, oznámili v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ombudsman Dmytro Lubinec. Oba poděkovali manželce prezidenta Spojených států Melanii Trumpové za pomoc a zprostředkování.
Špatná zpráva pro Ukrajinu. V Německu nastal „znepokojivý“ obrat, zaskočil i vládu
Mezi Němci výrazně klesá podpora vojenské pomoci Ukrajině. Proti dodávkám zbraní se nyní vyslovuje většina obyvatel – a to přesto, že Rusko nadále považují za vojenskou hrozbu. Ukazuje to nový průzkum agentury Forsa, jehož výsledky tento týden zveřejnila Nadace Körber.