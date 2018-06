Penězi za vepřín v Letech zaplatí firma ztrátu z minulých let. Celkem 118 miliónů

Menšinový akcionář Peter Vrba požaduje, aby peníze z prodeje Agpi nechala v rezervním fondu.

Vrcovice (Písecko) - Firma Agpi, jíž do dubna patřil vepřín v Letech u Písku, má za posledních 20 let kumulovanou ztrátu 118 milionů korun. Uhradí ji letos z peněz za prodej vepřína, od státu za něj dostala již 90 procent z kupní ceny 450,8 milionu korun.

Menšinový akcionář Peter Vrba požaduje, aby peníze z prodeje Agpi nechala v rezervním fondu. Představenstvo to na valné hromadě odmítlo. Místopředseda představenstva Jan Čech řekl, že akcionáři by mohli dostat příští rok vyplacenou dividendu.

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží stouply loni o procento na 392,5 milionu, zisk po zdanění klesl o 72,5 procenta na dva miliony. Firma z něj uhradí ztrátu z minulých let. Pro schválení závěrky hlasovalo 88,8 procenta přítomných akcionářů. Firma loni čerpala dotace asi 28 milionů. Areál vepřína stojí poblíž místa, kde býval romský koncentrační tábor. Jeho novým provozovatelem je Muzeum romské kultury.

Vrbův právník Jan Válek upozornil, že za posledních 15 let vytvořila firma kumulovanou ztrátu 118 milionů. Čech to zdůvodnil tím, že zemědělská výroba je riziková a že se dopad ztrát snažili omezit menší výrobou vajec.

"Za posledních 25 let byl šestnáctkrát dosažen zisk, devětkrát ztráta, ale dopady v krizích byly tak silné, že se projevily. Od vstupu do EU se to v našem oboru hodně zhoršilo. Letos to všechno splatíme, letos tato položka zmizí. Z výsledku hospodaření 2018 bude tato ztráta vymazána," řekl Čech.

Firma díky prodeji vepřína splatila většinu svých bankovních úvěrů, které k 31. prosinci 2017 dosahovaly 78 milionů. Doplatit zbývá část úvěru od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Naposledy vyplácela firma dividendy v roce 1994

Představenstvo podle Čecha počítá s tím, že příští rok akcionářům vyplatí dividendy. Firma dividendu vyplácela naposledy v roce 1994. Nový vepřín Agpi nepostaví, společnost chce modernizovat některé provozy.

Valnou hromadu řídil pražský právník Jan Lasák. Vrbův advokát Válek řekl, že ztrátu by měla firma zaplatit z peněz za prodej areálu, nechat si rezervu na podnikání a zbytek vyplatit akcionářům.

"Představenstvo prohospodařilo za poslední léta 118 milionů korun a my nechceme, aby těch 450 milionů korun, které získalo za prodej areálu v Letech, prohospodařilo v dalším období. Akcionář chce chránit svůj majetek a vidět, že peníze buď společnost užije hospodárným způsobem, anebo budou rozděleny na dividendám akcionářům," řekl Válek.

Žalobu, kterou podal proti usnesení valné hromady Agpi z loňského prosince, kde akcionáři schválili převod vepřína na stát, zatím soud neprojednal.

Firmě Agpi loni stouply tržby z výroby vepřového masa o sedm procent na 185,2 milionu, tvořily téměř polovinu všech tržeb. Chov byl ziskový. Do masokombinátů dodala loni firma 4500 prasat. Tržby z výroby vajec stouply loni o pět procent na 81,3 milionu, Agpi vyrobila 36,5 milionu vajec, ale vaječná výroba skončila podle Čecha ztrátou dva miliony korun.