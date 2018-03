Babiš oživuje plán na sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest

před 50 minutami

Premiér také opět kritizoval dřívější hospodaření státní České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Kabinet minulý týden rozhodl, že obě instituce by nově měly spadat pouze pod ministerstvo financí.

Praha - Státní agentury CzechTrade a CzechInvest by se měly sloučit. Na oslavě 25. výročí Hospodářské komory to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Právě s komorou chce vláda podle něj mimo jiné spolupracovat na podpoře exportu. Dodal, že komora by měla také hrát významnější roli v rámci tripartity.

"Považuji za nenormální, že máme CzechTrade a CzechInvest pod ministerstvem průmyslu, kdy jeden má zastoupení u nás 63krát a 50krát v zahraničí a druhý 20krát u nás a sedmkrát v zahraničí. Myslím, že tyto instituce by měly být sloučeny," uvedl Babiš.

Obě instituce měly být sloučeny už na konci roku 2013. Tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Ciencala ale nakonec plán svého předchůdce Martina Kuby (ODS) nerealizoval.

Babiš dnes také opět kritizoval dřívější hospodaření státní České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Kabinet minulý týden rozhodl, že obě instituce by nově měly spadat pouze pod ministerstvo financí.

CzechInvest je vládní agenturou pro podporu podnikání a investic, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka i pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Je podřízen ministerstvu průmyslu a obchodu. Agentura vznikla v listopadu 1992.

Centrálu má v Praze a zastoupení ve 13 krajích. Provozuje také zahraniční pobočky. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) v lednu odvolal z funkce generálního ředitele agentury Karla Kučeru.

Agentura CzechTrade funguje od roku 1997 a je také řízená ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím cílem je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy.

Hospodářská komora není financována státem, je nezávislá na vládě, financují ji sami podnikatelé. Komora od svých členů, podnikatelů, vlastní činností, vybere ročně 250 milionů korun. Členy jsou živnostníci, jako kominíci, kamnáři, obkladači, malé a střední podniky a strategicky nejdůležitější podniky, jako jsou třeba Škoda Auto či ČEZ. Podnikatelům je k dispozici 14 krajských a 46 okresních komor.