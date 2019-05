Aerotaxi německého start-upu poprvé vzlétlo. Podívejte se na budoucnost dopravy

před 43 minutami

Aerotaxi německého start-upu Lilium uskutečnilo svůj první let | Video: Reuters | 01:32

Aerotaxi německého start-upu Lilium uskutečnilo svůj první let. Pětimístný dálkově řízený letoun poháněný baterií se počátkem května krátce vznesl vertikálně na mnichovském letišti. Lilium doufá, že stroj bude uveden do provozu do roku 2025, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Následovat budou další testy a práce na získání certifikace letové způsobilosti od evropských a amerických orgánů pro bezpečnost letectví. Lilium usiluje o revoluci v letecké dopravě na krátké vzdálenosti. Pracuje na nové kategorii letounu, který umí vzlétnout vertikálně a ve vzduchu přejít do standardního letu malého proudového letadla. Při startu letoun spotřebuje pouze desetinu energie ve srovnání s tradičním startem po ranveji. S dnešní bateriovou technologií může letět rychlostí až 300 kilometrů za hodinu. Společnost, kterou v roce 2015 založili čtyři absolventi technické univerzity v Mnichově, získala od investorů kolem 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun). Projekt německého podniku podporují firmy jako je Tencent, Atomico, LGT a Obvious Ventures. Cílem podniku je vlastnit a provozovat flotilu létajících taxíků, které budou zpočátku řídit piloti s komerční licencí. V delším časovém horizontu Lilium doufá, že vyvine samořízenou verzi. Lilium sází na to, že klienti dají přednost možnosti dostavit se na letiště 15 minut před odletem a vyhnout se standardním dlouhým procedurám.