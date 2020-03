Z letových řádů zmizí další spoje. Aerolinky ruší lety do Izraele i celé Itálie

Britské aerolinky British Airways a irská a maďarská nízkonákladová letecká společnost Ryanair a Wizz Air ruší všechny lety do Itálie i z Itálie. Reagují tak na oznámení italské vlády, která vyhlásila celostátní karanténu kvůli šíření koronaviru.

Ke stejnému kroku přistoupily i španělské úřady. Veškeré lety mezi Španělskem a Itálii budou zrušeny od 11. do 25. března.

"V reakci na oznámení italské vlády a doporučení pro cesty, která zveřejnila britská vláda, jsme kontaktovali všechny zákazníky, kteří s námi dnes měli letět," uvedla britská společnost British Airways ve svém prohlášení.

"Cestující, kteří měli mezi dneškem a 4. dubnem letět do Itálie nebo z Itálie, si mohou let změnit na pozdější datum, zvolit jinou destinaci - Ženevu či Curych - nebo jim budou vráceny peníze v plné výši," dodaly aerolinky.

Ryanair oznámil, že veškeré lety do Itálie a z Itálie budou zrušeny od této soboty do 9. dubna. Cestující, kteří se potřebují vrátit domů, se podle aerolinek mají snažit dostat do dřívějších letů, tedy těch, které budou v provozu do pátku.

Společnost Wizz Air uvedla, že lety do Itálie i z ní budou zrušeny od tohoto úterý do 3. dubna.

Wizz Air pozastavily navíc rovněž veškeré lety do Izraele, který přijal v boji s nákazou tvrdá opatření a zavedl povinnou dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny osoby, které do země přicestují ze zahraničí. Spojení do Izraele a z Izraele s touto společností bude přerušeno od 12. března do 23. března.

Letecké spojení mezi Prahou a Tel Avivem přeruší do 31. března i největší česká letecká společnost Smartwings. Ta od tohoto úterý do 7. dubna pozastavila také lety na trase Praha - Řím.

"Smartwings reaguje na opatření izraelské vlády proti šíření koronaviru zavést povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny osoby, které do země přicestují ze zahraničí. Cestujícím dotčených letů umožní Smartwings bezplatné překnihování na pozdější datum nebo vrácení peněz v plné výši," uvedla mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková.

Česká vláda už dříve nařídila přerušení leteckého spojení mezi ČR a Čínou (na neurčito) a spoje z Jižní Koreje a oblastí severní Itálie do Česka (od minulého čtvrtka na 14 dní).

Některé lety ruší kvůli koronaviru a s tím souvisejícím poklesem poptávky také největší americké aerolinky American Airlines a Delta Airlines. Společnost American Airlines, což je dvojka na americkém trhu podle objemu tržeb, v dubnu sníží kapacitu domácích letů o 7,5 procenta. Kapacitu mezinárodních letů se pak v letní sezoně sníží o deset procent.

Společnost Delta, která firmu American loni v obratu předstihla, zmrazila nábor nových zaměstnanců, stávajícím nabídla dobrovolný odchod a starším z nich možnost předčasného důchodu.

Americké letecké společnosti tak následují tak evropské firmy v čele s Lufthansou, které o úsporných opatřeních už informovaly v minulých dnech. Letecký sektor byl rychlým šířením koronaviru zasažen zatím nejsilněji - doplácí na rušení zájezdů a pracovních cest do zahraničí.

Video: Zavřené školy, konec hromadných akcí. Sledujte speciál k boji s koronavirem