Aerolinky Emirates přidají další linku z Prahy do Dubaje

před 1 hodinou

Letecká dopravní společnost Emirates přidala druhou denní linku na trase Praha - Dubaj. Kapacita přepravených cestujících z Dubaje do České republiky tím podle společnosti vzroste o 262 800 míst ročně. Dopravce to dnes oznámil v tiskové zprávě. Emirates přepravila od roku 2010 na této trase více než 1,7 milionu cestujících. Druhý let Emirates bude z Prahy odlétat každý den v 21:35 hodin a do cílové destinace přiletí druhý den ráno v 5:30 hodin místního času. Zpáteční spoj odlétá z Dubaje v 15:30 hodin místního času a do Prahy by měl přilétat v 19:55 hodin. Vedle Emirates létají z Prahy do Dubaje společnosti flydubai a Travel Service.