Aerolinky Emirates omezují lety do USA. Po Trumpových opatřeních klesla poptávka, vysvětlují

před 39 minutami

Dubajská letecká společnost Emirates omezuje počet letů do Spojených států. Firma v úterý uvedla, že tím reaguje na pokles poptávky, za kterým stojí zpřísněná bezpečnostní opatření administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který již podepsal dva dekrety s cílem zakázat vstup do USA občanům některých zemí. Soudy sice oba dekrety zablokovaly, část lidí však Trumpovy kroky i tak od letu do USA odradily. "Nedávné kroky vlády USA týkající se vydávání vstupních víz, bezpečnostních kontrol a restrikcí na elektronická zařízení v letadlech měly přímý dopad na poptávku po letecké přepravě do USA," citovala mluvčí Emirates agentura Reuters.