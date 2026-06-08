Aero Vodochody loni dosáhly rekordního zisku. Půlmiliardu čekají i letos

Výrobce letadel Aero Vodochody Aerospace měl loni rekordní zisk před zdaněním, dosáhl 502 milionů korun. Předloni byl 102 milionů korun. Obrat společnosti se zvýšil meziročně o osm procent na 6,5 miliardy korun. V pondělí o tom informoval mluvčí Aera Lukáš Hora.
Více než poloviční podíl na tržbách měla výroba letounů Skyfox, tržby z ní dosáhly 3,8 miliardy korun. Loni Aero dokončilo a dodalo zákazníkům 14 letounů. L-39 Skyfox je podzvukový cvičný a taktický proudový letoun.
O více než 20 procent stouply Aeru tržby též v civilních i vojenských programech. Prezident Aera Viktor Sotona v pondělí řekl, že obchodní výsledky pro letošní rok by mohly být stejné nebo se ještě zlepšit.
„Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ uvedl Sotona.
Aero loni předalo mimo jiné letouny L-39 Skyfox státnímu podniku LOM Praha nebo maďarskému letectvu. Podle Sotony brzy zveřejní informace o dvou nových zakázkách. „V některých regionech pro nás mají zásadní strategický význam i dodávky v nižších jednotkách kusů. Samotný vstup Skyfoxu na africký a severoamerický kontinent výrazně zvýší jeho viditelnost na těchto trzích,“ doplnil Sotona.
Podle něj má velký ohlas u možných zákazníků i Skyfox využitelný nejen jako cvičný letoun, ale také jako stroj pro likvidaci dronů.
Sotona uvedl, že možné zákazníky má Aero rovněž v Asii, například pro Filipíny už se o zakázku uchází, dalšími potenciálními klienty jsou Indonésie či Thajsko.
Roční výrobní kapacita Skyfoxů představuje 12 strojů, v příštím roce má Aero dodat například zbývající stroje do Maďarska. Zatím jich předalo osm z 12 objednaných. Zájem o další letouny projevil podle Sotony také Vietnam, kam už v minulých letech Aero dodalo 12 letounů.
V civilních programech pro společnosti Embraer a Airbus rostly Aeru tržby téměř o čtvrtinu na 1,7 miliardy korun. Pro Airbus A220 Aero vyrobilo a dodalo 100 kusů náběžných hran křídel a stalo se přímým dodavatelem, což je podle Sotony významný milník v postavení v globálním leteckém průmyslu. Aero letos očekává v tomto programu zvýšení o deset procent a podle prezidenta usiluje také o další programy. Pro Embraer C-390 Aero dodalo téměř sedm kompletních sad a očekává navýšení až na deset setů ročně.
V oblasti vojenských programů, generálních oprav, modernizací a podobně dosáhlo Aero loni meziročního růstu o 22 procent na zhruba jednu miliardu korun. Šlo hlavně o generální opravy letounů L-39 a L-159, ale i další kontrakty, třeba generální opravy letounů pro bulharské letectvo. Koncem minulého roku společnost podepsala smlouvu s českým ministerstvem obrany na generální opravy letounů L-159.
Aero zaměstnává přibližně 1650 lidí a podle prezidenta společnosti roste efektivita, proto zásadní růst počtu pracovníků neplánuje.
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