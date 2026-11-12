Aero jedná o dodávce skyfoxů na Ukrajinu, zvažuje se cvičná i bojová verze

Výrobce letadel Aero ve čtvrtek potvrdil zájem Ukrajiny o skyfoxy, využít by mohla cvičnou i bojovou konfiguraci strojů, řekl mluvčí Aera Lukáš Hora. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu při podnikatelské misi na Ukrajině oznámil možnost dodání 16 skyfoxů.
Zmínil též, že čtyři skyfoxy už byly dříve potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.
Vedení Aera ve čtvrtek ocenilo zapojení české vlády při jednáních s ukrajinskou stranou a její přispění k pokroku projednávaného obchodu. „S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci však nebudeme poskytovat žádné další podrobnosti, zejména informace o stavu výroby, harmonogramu či konkrétních termínech dodávek,“ uvedl mluvčí Aera. Aero Vodochody od roku 2021 vlastní převážně maďarští investoři spolu s českou zbrojařskou skupinou Omnipol.
Výrobní kapacita Aera je aktuálně 12 skyfoxů ročně, kapacitu může navýšit až na 18 strojů ročně. Celkově je aktuálně prodáno přes 40 skyfoxů, nedávno nákup oznámila Arménie, letos také Aero potvrdilo dodávky pro USA a Angolu, už dříve stroje zakoupilo Maďarsko či Vietnam. O novém kontraktu Aero jedná například také se Srbskem.
Český státní podnik LOM Praha uzavřel smlouvy na dodání osmi strojů, které poslouží k výcviku českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Aero už většinu z nich předalo, dokončení zakázky je naplánované do konce letošního roku. Skyfoxy budou sloužit pro výcvik českých vojenských pilotů včetně budoucích pilotů letounů F-35 a bude na nich možný i výcvik zahraničních pilotů.
Skyfox je podzvukový cvičný letoun, který má i lehkou bojovou verzi, která může být vybavená zbraňovými systémy včetně takzvaného dron kitu umožňujícího letounu likvidaci dronů. Prezident Aera Viktor Sotona letos v lednu ČTK řekl, že pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku. Už dříve Ukrajina projevila zájem o čtyři letouny L-159 české armády, avšak ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) reagoval, že by prodej nebyl z českého pohledu výhodný. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. S předchůdcem skyfoxů, letounem L-39 Albatros, má ukrajinské letectvo dlouholeté zkušenosti.
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