Foto: Pulzující srdce nebo obíhající planety. Výuku přírodních věd mění 3D modely české firmy

před 26 minutami

Na začátku byla snaha dvou šikovných mladých IT odborníků využít své dovednosti smysluplně. Na konci je aplikace, díky které výuka přírodovědných předmětů na základních a středních školách vstupuje do 21. století. Původem český program Corinth Classroom obsahuje přes tisíc 3D modelů. Mladší žáci se díky němu můžou podívat, jak vypadá chodící kostra tyranosaura nebo zub zvětšený až na strukturu skloviny. Maturanti pak můžou vidět reálný pohyb planet ve sluneční soustavě, prostorové uspořádání atomů v molekule kyslíku nebo to, jak se v plicích okysličuje krev. Start-up, který zaujal šéfa Microsoftu i Hewlett-Packard, používají školy už ve více než stovce zemí.