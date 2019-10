Důvěra a porozumění. Důležité téma proberou 6. Broumovské diskuse

Zajímaví hosté, jedinečné místo a atmosféra, bohatý doprovodný program, diskuse o tématech důležitých pro naši společnost.

Konference 6. Broumovské diskuse se uskuteční 6.-7. listopadu v benediktinském klášteře v Broumově. Zúčastnit se může každý, kdo cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme, a kdo chce zažít konferenci, na které se nespěchá. Předprodej vstupenek pro veřejnost právě začal.

Dvoudenní diskusní konference letos zvolila téma Důvěra a porozumění. Diskutovat o něm přijedou hosté z celé republiky: bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, břevnovsko-broumovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek, bývalý premiér Vladimír Špidla, boromejka a pedagožka Angelika Pintířová, socioložka Markéta Sedláčková, historik Tomáš Petráček, poslankyně Olga Richterová, místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala nebo ředitel Nadace Via Jiří Bárta. Další hosté jsou v jednání. Moderace panelů se zhostí Světlana Witowská, Michael Rozsypal či Daniela Brůhová.

Konference se v auditoriu účastní jak místní návštěvníci, tak lidé, kteří do Broumova přijíždějí zdaleka. "Děláme vše proto, aby Broumovské diskuse byly konferencí, na kterou stojí zato si udělat čas a přijet, i když to máte do Broumova třeba dál," říká Hana Valentová z organizačního týmu. "Konferenci netvoří jen hlavní panely, ale i doprovodný program, například koncert, číše vína nebo meditace, a čas strávený na konferenci tak může být jistou formou odpočinku, ztišení a zároveň příležitostí k přemýšlení. Krásný areál kláštera a okolní příroda navíc vybízí i k procházkám, proto doporučujeme Broumovské diskuse i jako cíl podzimního výletu, třeba s celou rodinou," dodává Valentová. Návštěvníci přechozích ročníků zmiňují, že pobyt na celé konferenci byl pro ně nevšedním zážitkem.

Hlavní program konference bude rozdělen do tří diskusních panelů: Panel I. - Důvěřujeme státu a institucím? Panel II. - 30 let naší demokracie: Proměny důvěry a porozumění a Panel III. - Jak si více důvěřovat a lépe porozumět. Vstupenky na jednotlivé panely je možné zakoupit už nyní, a to online na webu www.broumovskediskuse.cz.

"Chceme se na konferenci zabývat mj. otázkami, zda je důvěra základním předpokladem demokracie nebo jak posilovat důvěru v komunitě a v sousedských vztazích. Velkým tématem je pro nás i důvěra a porozumění v politice, a proto zveme bývalé i současné politiky. Vzhledem k 30. výročí sametové revoluce se ohlédneme i za proměnami důvěry a porozumění ve společnosti v uplynulých třech dekádách," popisuje Hana Valentová.

Konference je přístupná nejen veřejnosti, ale i studentům, pro něž jsou vypisována výběrová stipendia, hradící účast na konferenci. Středoškolští a vysokoškolští studenti se o stipendia mohou ucházet napsáním eseje, uzávěrka je 7. října.

Konference je sice dvoudenní, ale kdo by chtěl na Broumovsku zůstat déle, nebo přijet dříve, může si pobyt prodloužit podzimní dovolenou a prozkoumat přírodní i architektonické krásy barokního Broumovska.

Broumovské diskuse jsou v kontextu ostatních konferencí výjimečné tím, že poskytují velký prostor pro debatu - jeden diskusní panel se třemi řečníky trvá 2,5-3 hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky a nikoliv jen povrchně. Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, trpělivost a zdvořilost.

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov pořádá Broumovské diskuse pod taktovkou neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Hrdinství a odvaha, Vize vzdělanosti, Evropská identita, Mír a demokracie.