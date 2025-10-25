Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta

Na začátku byla euforie. Film E.T. - Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga se v roce 1982 stal celosvětovým fenoménem a Atari, tehdejší lídr herního trhu, chtělo okamžitě využít jeho slávy. Za práva na značku zaplatilo rekordních 20 až 25 milionů dolarů a pověřilo vývojáře Howarda Scotta Warshawa, aby z filmového hrdiny udělal hratelnou postavu. Na rozdíl od běžných projektů ale dostal šibeničních pět týdnů na vývoj - vedení chtělo hru stihnout vydat do vánoční sezony. A tvrdě narazilo.
Výsledek odpovídal tempu. Warshaw, tehdy zkušený programátor úspěšných titulů Yars’ Revenge či Raiders of the Lost Ark, vytvořil hru, která byla i na poměry začátku 80. let téměř nehratelná. Postava E.T. neustále padala do náhodných děr, ovládání bylo chaotické a technické chyby vyžadovaly neustálé restartování konzole Atari 2600. Přesto firma vyrobila pět milionů nosičů a do obchodů vyslala celou zásobu. První vlna prodejů ještě těžila z filmového úspěchu - prodalo se asi 1,5 milionu kusů. Pak ale přišla pohroma v podobě masivních reklamací a drtivých hodnocení. Hráči mluvili o nejhorším herním zážitku své doby a i distributoři začali požadovat refundace.
Finanční dopad byl zdrcující. Atari vykázalo ztrátu přes půl miliardy dolarů a během následujícího roku propustilo tisíce zaměstnanců. E.T. se stal tváří kolapsu, který dnes historici označují za Video Game Crash, tedy období mezi lety 1983 až 1985, kdy se americký herní průmysl zhroutil o více než 90 procent a na jeho troskách později vyrostly japonské firmy jako Nintendo.
Zoufalý konec Atari doprovázel i jeden z nejznámějších herních mýtů. Šuškalo se o tom, že firma nechala miliony neprodaných her tajně zakopat v poušti u města Alamogordo v Novém Mexiku a zalít betonem. Dlouho to znělo jako legenda - dokud v roce 2014 dokumentaristé skutečně nenašli pod vrstvami písku stovky kazet s E.T. i dalšími neprodanými tituly. Od té doby se kopie z toho naleziště prodávají jako sběratelský artefakt. Hra, která před více než čtyřiceti lety pohřbila celé odvětví, tak nakonec získala druhý život - tentokrát jako memento, kam až může dovést tlak na rychlý zisk, jenž se nakonec obrátí proti vám.