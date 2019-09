DREAM BIG: Žijte ohleduplně k naší planetě a realizujte se!

Burda Praha

Snít o lepším zítřku nestačí. Začněte na něm pracovat!

Všichni to známe. Máme v hlavě spoustu nápadů, chtěli bychom něco v životě změnit, pracovat na sobě a jít za svými sny, ale udělat ten krok do neznáma se nám buď nechce nebo nevíme jak… Je na čase to změnit! Přijďte na konferenci Dream Big 4. listopadu 2019 do Cubex Centra Praha. Vezměte osud do svých rukou a pomozte přispět k lepší budoucnosti nás všech!

Pro koho je konference určená?

Koncept konference je vytvořený pro všechny mladé ženy, které na sobě chtějí pracovat, hledají nové výzvy a zároveň jim není lhostejné životní prostředí a budoucnost naší planety. Pomůžeme vám orientovat se v tématech ekologie, udržitelné módy a zároveň s pomocí odborníků poodhalíme, jaké dovednosti budou pro váš budoucí rozvoj ty nejdůležitější, ať už se rozhodnete dělat cokoliv.

V první části přednášek se zorientujete ve světě zodpovědné módy. Jak nakupovat, abyste neškodila planetě? Co dělat se starým oblečením? Z čeho se vyrábějí recyklované materiály? Jak se mění "sustainable politika" firem? A vůbec, jaké značky sdílejí vaši "eko fashion" filozofii? Na všechny tyto otázky vám dají naši speakeři odpovědi!

V druhém bloku jsme pro vás připravili sérii interaktivních přednášek pro váš osobní rozvoj. Postupně si osvojíte tyto dovednosti: Kritické myšlení, Komplexní řešení problémů, Visual sketching a zákonitosti kreativity. Tyto nově nabité schopnosti vám pomohou lépe dosáhnout vašich cílů jak v kariérním, tak v osobním životě. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit sami a staňte se lepší verzí sebe sama!

Koho na konferenci potkáte?

Dream Big je hlavně o vás! A proto jsme pečlivě vybrali inspirativní osobnosti, které se s vámi podělí o své úspěchy i neúspěchy a pohled na svět. Těší se na vás Zorka Hejdová, Ben Cristovao, Dara Rolins, Jiří Kalfař, Pavlína Louženská, Aneta Martinek, Dita Přikrylová a další skvělí hosté…

Jak sehnat lístky?

Vstupenky koupíte snadno na našem webu. Jejich běžná cena je 1490 Kč. Ovšem koupit si je můžete do 30. září za akční cenu 1190 Kč. K těmto Early Birds lístkům navíc získáte navíc krásný kosmetický balíček vlasové péče L’Oréal Professionnel v hodnotě 1100 Kč!