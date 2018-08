Zvýšení důchodů nad 85 let je nespravedlivé, nezohledňuje naši situaci, říkají zdravotně postižení

Podporují senátní návrh, který zvyšuje důchod o tisíc korun všem, kteří jej pobírají déle než 25 let.

Praha - Poslanci budou ve středu hlasovat o novele zákona o důchodovém pojištění, který do Poslanecké sněmovny vrátil Senát. Ta navrhuje zvýšení důchodu o tisíc korun všem, kteří jej pobírají déle než 25 let. Původní návrh obsahoval navýšení o tisíc korun osobám starším 85 let.

Senátní návrh by pomohl nejen ženám, které odcházely do důchodu dříve, a na podporu by tak neměly nárok, ale také osobám se zdravotním postižením. "Jsme přesvědčeni o tom, že senátní verze zákona je spravedlivější, a to především v tom, že zohledňuje situaci lidí, kteří jsou na tom ekonomicky nejhůře," uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Krása proto apeloval na poslance, aby senátní návrh podpořili, přestože vláda se podle něj chystá prosazovat verzi poslaneckou. "Jedním z těch důvodu je prý to, že je senátní verze nerealizovatelná. Bylo nám řečeno, že část databáze důchodů ještě není v digitální verzi a že by se tyto důchody musely vyhledávat ručně. Nám to připadá absurdní a nevěříme tomuto argumentu", dodává Krása. Původní návrh považuje za nespravedlivý.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ve středu podpoří původní návrh. Podle svých slov nechce trestat ty, kteří pracovali déle. "Myslíme si, že by bylo nespravedlivé, aby někdo, kdo pracuje do šedesáti pěti let, ten zvýšený důchod dostal třeba až v devadesáti letech," vysvětluje.

Pomoc invalidním důchodcům je podle ní spíše vedlejším produktem senátního návrhu. "Je to věc, na kterou bychom se měli podívat systémověji, myslím si, že invalidní důchodci si obecně zaslouží vyšší důchody, nejen ti, kteří ho mají těch 25 let," uvedla.

Podle Krásy se finanční situace osob se zdravotním postižením v průběhu let zhoršuje. Upozorňuje také na skutečnost, že invalidní důchody jsou v průměru o 1200 korun nižší než důchody starobní nebo že invalidní důchodci ve III. stupni nemají nastavený limit na doplatky za léky, a hradí je proto v plné výši. "Přitom je obecně známo, že právě tito lidé spotřebovávají léků nejvíce a nejvíce je potřebují," dodává Krása.