před 1 hodinou

Zvýšená bezpečnostní opatření, která policie přijala po prosincovém teroristickém útoku v Berlíně, potrvají přinejmenším do pátku. V tiskové zprávě to oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Policie po atentátu na berlínský vánoční trh posílila hlídky a na některých frekventovaných místech umístila zátarasy. Tato opatření původně měla platit do pondělí. "S ohledem na aktuální situaci nebude sice v ulicích vidět tolik hlídek jako v minulých dnech, policie se však bude dále ve zvýšené míře zaměřovat na ochranu významných měkkých cílů," uvedl Chovanec. Policisté se kvůli povánočním výprodejům podle něho zaměří například na obchodní centra.

autor: ČTK