Plníme sliby, s Babišem jsme nehlasovali, on hlasoval s námi, brání se Fiala kritice

Jestli některý předseda politické strany reaguje neklidně na dění kolem schválení daňového balíčku sněmovnou, je to Petr Fiala z ODS. Ten se emotivně brání kritice, že by jeho strana snížením daní zvyšovala schodek státního rozpočtu. "Mám obrovskou radost, že prosazujeme náš program," reagoval pro Aktuálně.cz. Odmítá také, že jeho strana hlasovala s Andrejem Babišem. "Babiš hlasoval s námi," říká.

Při pohledu na špičky Občanské demokratické strany se zdá, že v ní převládá radost až nadšení. Předseda Petr Fiala, stejně jako řada dalších poslanců, se raduje, že kromě jiného prosadili ve sněmovně minulý týden zrušení superhrubé mzdy, o které dlouhodobě usilovali.

Jenže existuje i druhý pohled - a ten už pro ODS tak příznivý není. Proti jejímu postupu se ozvala řada kritiků i na politické scéně, včetně zástupců TOP 09 a KDU-ČSL, tedy stran, s nimiž se chystá jít ODS společně do sněmovních voleb v roce 2021. Zatím naposledy se ozval ve středu předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, kterému se nelíbilo čerstvé vyjádření předsedy Fialy.

"Nezlob se, Petře, ale moc Tě prosím, nedělej z lidí hlupáky, není to fér. Výdaje státního rozpočtu na rok 2021 jsou závazně schváleny. Sněmovna už nemá šanci to změnit. To už může jenom vláda. Máš to s ní dohodnuté? Nemáš. Tak raději mlč, bude to lepší," zareagoval Kalousek na tweet Fialy o tom, že ODS je jediná strana, která každoročně předkládá návrh úspor výdajů ve státním rozpočtu. "Například loni to bylo 46 miliard korun. Uděláme to i letos," avizoval Fiala.

Vláda navrhuje pro rok 2021 deficit 320 mld. Ve skutečnosti to bude téměř 500 mld. S podporou SPD a ODS vede vláda zemi k rozvratu veřejných financí. Říkám to ráno, v poledne i večer. A všem je to jedno, dokud to nepocítí na vlastní peněžence. Chudáci děti..Odskáčou to ony. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 20, 2020

Právě na sociálních sítích je možné dobře pozorovat současné rozpoložení předsedy ODS, který se ocitl v obtížné situaci ve chvíli, kdy mohl věřit, že jeho plány se mu přes všechny problémy daří. Z krajských a senátních voleb totiž vyšla ODS hodně posílená, protože má nyní nejvíce hejtmanů, sedí ve vedení řady krajů a do toho má také nejsilnější senátní klub. Fiala se navíc přiblížil svému snu o tom, že on a ODS budou lídrem pravice, když začal dávat s předsedy TOP 09 a KDU-ČSL dohromady trojkoalici s vírou ve volební vítězství.

Protlačili jsme nižší daně, říká Fiala

Jenže právě teď nastal kvůli schvalování daňových změn vážný problém. Změna zákona, která prošla především hlasy ANO, ODS, KSČM a SPD, vyvolává podstatně větší kritiku, než čekal i sám Fiala. A tak po oznámení, že díky změně bude mít každý zaměstnanec o sedm procent vyšší čistou výplatu, napsal celou sérii dalších tweetů - jen o víkendu jich bylo přes dvacet.

"Někdo si všiml, že k superhrubé mzdě střílím tweety jak ze samopalu. Ano, a budu střílet dál. Mám radost. Být v opozici není žádná sranda, nic moc neprosadíte. Teď jsme protlačili nižší daně! A tomu já věřím a i kvůli tomu jsem v politice," avizoval emotivně a postěžoval si na "protibabišovská média", údajně unavené komentátory i na další, kteří postup jeho strany kritizovali.

Petr Fiala se svou stranou přitom potřebuje nyní nabírat příznivce a voliče, protože podle průzkumů strana v oblíbenosti stagnuje, zatímco konkurenční Piráti i STAN jdou nahoru, a navíc spolu chtějí jednat o předvolební koalici. Kromě toho ODS nechce ztratit spojenectví s KDU-ČSL a TOP 09, jejíž předsedkyni Markétě Pekarové Adamové se také nelíbilo hlasování ODS, které přináší ztráty z daní v rozpočtu státu, měst i obcí. "Očekáváme, že ODS přijde s jasnou odpovědí na budoucí rozpočtování, pokrytí výpadku a úsporami na straně výdajů," obrací se Adamová na ODS.

Vyčítal bych si, kdybychom z opatrnosti nevyužili příležitost na snížení daní. Za to jdu i na barikády. A jestli mám na něčem v politice padnout, tak méně státu, méně byrokracie, více svobody a menší daně, to za to stojí! :-) — Petr Fiala (@P_Fiala) November 22, 2020

Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítl obavy, že jeho strana ztratí část voličů. "Obavu nemám. Těm, kteří nám vyčítají rozpočtovou neodpovědnost, což je vůči nám naprosto nespravedlivé, tak všem říkám: Jestli pro úspory nezískáme většinu hlasů letos, tak vám garantuji, že dáme rozpočtovou odpovědnost do pořádku příští rok, až budeme mít většinu ve volbách. Já všem říkám, ať nám dají hlasy, abychom měli většinu ve vládě, a uvidí, co dobrého s touto zemí uděláme," prohlásil šéf ODS.

Související Sněmovna schválila Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy i stravenkový paušál

Ten v minulosti několikrát avizoval, že jeho cílem je vést vládu po volbách v roce 2021, k čemuž má ale zatím daleko. Pokud by chtěl mít největší šanci na to, aby dostal od prezidenta Miloše Zemana pověření k sestavení vlády, potřeboval by volby vyhrát.

Navzdory kritickým reakcím Fiala tvrdí, že neprožívá žádné zklamání. "Myslím, že mnozí jsou překvapeni a zaskočeni z toho, že ODS plné své sliby. Ono se to pěkně říká, že něco zrušíme, zlevníme, snížíme daně. Ale pak, když ti lidé stojí před tímto rozhodnutím, tak často uhnou. My ne. ODS pod mým vedením plní sliby, ať si na to všichni zvyknou. My jsme spokojeni, že jsme to prosadili," řekl.

"Že jsme hlasovali s Babišem? Zbláznili jste se?"

Při odpovědích bylo cítit, podobně jako při čtení jeho vzkazů na sociálních sítích, jak emotivně Petr Fiala současné výtky na adresu ODS prožívá. Jestliže mu někteří dříve vyčítali příliš klidné vystupování a nudný slovník, nyní to určitě neplatí.

"To je fakt takový problém, že bude mít učitel, lékař, prodavač nebo zaměstnanec průmyslové firmy vyšší plat? Že odevzdá státu o něco méně? Myslíte, že ty prachy bude pálit?" ptá se Fiala. A nelíbí se mu ani to, že někteří uvádějí jako autora daňových slev hnutí ANO, protože ke snížení došlo na návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše.

"Prý jsme hlasovali s Babišem. Zbláznili jste se? Babiš hlasoval s námi. Proč? To nevím, na to se ptejte jeho," napsal rozčileně například v neděli v jednom ze svých tweetů, aby o chvíli později v podobném duchu pokračoval. "Docela se bavím nad tím, jak 'protibabišovská' média donekonečna melou, že snížení daní je Babišův nápad. Je to lež. A lží Babiše neporazíte, v tom on je lepší. Je to prokazatelně nápad ODS!" uvedl důrazně.

V úterý večer se ho Aktuálně.cz po zasedání Výkonné rady ODS zeptalo, jestli nepovažuje za chybu, když takto označuje média, což mimochodem často dělá právě Babiš.

"V žádném případě jsem na média nezaútočil. Tak jako já musím rozumět určité nadsázce, humoru nebo přehnaným reakcím, tak tomu musí rozumět i média. Ode mě to žádný útok nebyl, jenom jsem napsal k médiím, která jsou velmi kritická k Andreji Babišovi, že možná není nejtaktičtější pořád vytrvale psát, že to je Babišův návrh. Není!" odpověděl Fiala, podle kterého je podstatné, kdo první s návrhem na snížení daní přišel - a to podle něj byla ODS.

A když přišla řeč na jeho rozpoložení při častém psaní na sociální sítě, včetně toho, že použil občas lidovější slovník, předseda ODS tvrdil, že rozhodně není v nějaké špatné náladě. "Reagoval jsem na sociálních sítích s velkou chutí, radostí a hrdostí. Mám obrovskou radost z toho, že ODS dokáže z opozice prosazovat svůj ekonomický program. Tweet je zkratka, ve které je třeba mluvit stručně a občas i zaujmout. Vidím, že vás to zaujalo. To je dobře," řekl Aktuálně.cz.

Dovoluji si připomenout čtvrteční "vzkaz" Senátu Poslanecké sněmovně v podobě usnesení Senátu, pro které hlasovalo 60 z 67 přítomných senátorů. Jemně řečeno je zřejmé, že daňový balíček schválený v pátek o půl druhé ráno Sněmovnou, nebude mít v Senátu zrovna na růžích ustláno. pic.twitter.com/Cdnef9SoDW — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) November 20, 2020

Nyní čeká projednávání daňového balíčku posuzování v Senátu, kdy budou muset občanští demokraté přistoupit na kompromis. Ani někteří senátoři za ODS nejsou pro to, aby změny prošly tak, jak je schválila sněmovna. I samotný předseda Senátu Miloš Vystrčil dal najevo, že senátoři budou mít k poslanecké verzi zcela jistě připomínky. Nárůst deficitu rozpočtu kvůli poslaneckému návrhu o 130 miliard označil za hrozivý a celkový schodek 450 miliard za "šílený".

Bylo proto jen logické, že následně výkonná rada ODS přijala usnesení, podle kterého strana navrhuje dvě varianty úprav poslanecké verze. Podle první varianty by mohlo dojít ke zrušení superhrubé mzdy se sazbou daně 15 procent a ke snížení slevy na poplatníka v částce kolem 28 800 korun s tím, že kompenzace obcím a krajům by byla ve výši přibližně 50 procent v položce na občana. Ve druhé variantě by nastalo zrušení superhrubé mzdy se sazbou daně 16 procent a ke snížení slevy na poplatníka opět okolo částky 28 800 korun. A také kompenzace obcím a krajům by se pohybovala kolem 50 procent v položce na občana.