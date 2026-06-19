„Zvykli jste si na zákony proti mně.“ Babiš reaguje na výtky, že novela pomůže jemu i Agrofertu

Na první pohled to vypadá, jakoby premiér a předseda Andrej Babiš (ANO) neměl nic společného s navrženou změnou zákona, která má pomoci jemu samotnému i „jeho“ Agrofertu. Potřebná novela totiž vůbec nejde přes Babišovu vládu, ale přes Poslaneckou sněmovnu, on se k ní téměř nevyjadřuje a jeho poslanci se tváří, že jednají nezávisle na něm. Ovšem Aktuálně.cz se ho na toto zvýhodňování zeptalo.
Otázky na Andreje Babiše ohledně jeho možného střetu zájmů zazněly poněkud nezvykle na středeční tiskové konferenci, která se týkala omezení šíření kratomu, označovaného jako droga mladých.
Důvod byl ten, že Babiš se věnuje v posledních týdnech intenzivně protidrogové politice, změnám ve zdravotnictví či v agendě ochrany lidských práv, takže by se mohlo zdát, že změny zákonů kolem Agrofertu jdou zcela mimo něj.
Mnozí jeho kritici se však ptají, zda se těmito aktivitami nesnaží odvést pozornost veřejnosti od toho, co stále považuje za zásadní. Tedy, co a jak bude s Agrofertem, který je dočasně mimo jeho řízení, do jaké míry bude moci holding pobírat dotace a zda nebude muset tento vracet miliardy korun z vyplacených dotací.
Aktuálně.cz se proto Babiše zeptalo právě na Agrofert, a to především kvůli připravované novele zákona o střetu zájmů, kterou připravila skupina vládních poslanců na čele s Radkem Vondráčkem z ANO. Novela by fakticky umožnila, aby Agrofert pobíral oproti dnešnímu stavu jakékoliv dotace, přestože je Babiš předsedou vlády.
Stejně tak by pominula hrozba, že by Agrofert musel za určitých okolností vrátit část dotací, o čemž probíhají poslední dobou spory.
Advokát Aleš Rozehnal nedávno Aktuálně.cz sdělil, že tato změna zákona by mohla zlikvidovat dosavadní omezení, která pro čerpání dotací pro Agrofert platí. „Novela nepředstavuje pouze zpřesnění současné úpravy, ale v podstatné části vede k vyprázdnění samotné myšlenky systémového střetu zájmů,“ upozorňuje odborník.
A nejčerstvější reakce Andreje Babiše? „Já jsem z Agrofertu odešel v roce 2014, Agrofertu jsem se nadstandardně zbavil, nikdy se mi už nevrátí, takže mě se to vůbec netýká,“ byla jeho první slova na toto téma. Pak zmínil, kolik peněz už holding i on osobně státu odvedli a kolik peněz Česku jako premiér přinesl i díky různým vládním rozhodnutím a jednáním.
„Stálo mě to obrovské peníze“
Na doplňující dotaz, zda se neobává, že část veřejnosti může taková změna zákona v jeho prospěch popudit a dostat třeba i lidi do ulic, šéf vlády odvětil, že stávající zákony jsou vůči němu i Agrofertu nespravedlivé.
„Řešení střetu zájmů členů Evropské komise nebo členů Evropského parlamentu spočívá jenom v ohlášení jejich podnikání. Já jsem udělal absolutně nadstandardní věc, která mě stála obrovské peníze,“ tvrdí v narážce na to, že Agrofert letos v únoru převedl do svěřenského fondu RSVP Trust.
Zároveň si stěžuje, že střet zájmů prosadily dnes už opoziční strany s jediným cílem: aby ho poškodily.
„Tady jsou zákony proti Babišovi. Lex Babiš má zabránit Babišovi, aby byl v politice. Tady byly zákony, které se stále vylepšovaly proti Agrofertu místo toho, aby si někdo vážil toho, že firma tady podniká a odvádí srážkovou daň. Vy jste si zvykli, že je správné mít zákony proti jednomu člověku,“ odpovídal Babiš ve středu.
Nakonec dodal, že prý ani neví, co je obsahem připravované změny zákona, neřeší to, nezajímá ho to a netýká se ho to...
Opoziční politici a někteří odborníci ale upozorňují, že navržené zmírnění zákona se ho naopak týká velmi. Tvrdí, že Babiš sice převedl Agrofert mimo své řízení, ale podle nich to neznamená, že mu nezáleží na ekonomickém prospěchu tohoto podniku.
Jsou přesvědčeni, že Babišovi nic nebrání v tom, aby se po odchodu z vlády podniku opět ujal, byť on tvrdí, že prý s Agrofertem navždy rozvázal všechna pouta.
Navíc otázka pobírání dotací Agrofertem zůstává stále aktuální. Evropská komise se nedávno obrátila na české úřady s dotazem, jaká opatření Česko zavedlo, aby zabránilo střetu zájmů premiéra a donedávna i majitele Agrofertu Andreje Babiše. Podle webu iROZHLAS.cz české úřady odpověděly, že prý má Česko dobře nastavené kontrolní systémy a neposkytlo žádné dotace žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmů.
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