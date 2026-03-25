Zvrat v počasí přijde už dnes. Předpověď uvádí, kde do soboty nejvíc nasněží

Již během dneška očekáváme na území Česka výraznou změnu počasí, avizují meteorologové. Přes den totiž přes naše území přejde od severozápadu studená fronta a před ní k nám bude zpočátku ještě proudit teplý vzduch od jihu, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Očekáváme, že nejvyšší teploty vystoupí většinou na 14 až 19 °C, v severozápadní polovině Čech na 9 až 14 °C, ale během dne se začne od západu ochlazovat, uvádí v nové předpovědi ČHMÚ.
Odpoledne se od severozápadu postupně na většině území přidá i déšť nebo přeháňky, které budou v Čechách v polohách nad 500 m přecházet do sněhových. Na východ území srážky postoupí až večer. Dnešní den na některých místech bude i poměrně větrný, podotýkají meteorologové.
"Do konce pracovního týdne nás bude doprovázet spíše už zimní počasí se zvětšenou oblačností a se srážkami, které budou v polohách nad 500 m sněhové a na severovýchodě a východě území i vydatné," pokračuje v předpovědi ČHMÚ.
"Očekáváme, že do sobotní půlnoci může ve zmíněných oblastech, spadnout od 10 do 50 mm srážek, což znamená, že v polohách nad 600 m může nová sněhová pokrývka na některých místech dosahovat i přes 15 cm, v případě splnění předpovědí, třeba modelu Aladin v oblastí Jeseníku a Beskyd až půl metru nového sněhu," doplňuje ve své předpovědi.
„Jak to dělá?“ Lehečka vynadal svým a udivil mimořádným počinem, Američan se musel smát
Supervýkon, kterým se hlasitě přihlásil o pozornost, a s tím i obrovská šance na životní finále. Jiří Lehečka exceluje v Miami. Český hráč si vyšlápl na domácího favorita Taylora Fritze a některé jeho statistiky i jednotlivé údery budí ve světě tenisu údiv. Závěr česko-americké bitvy navíc publiku nabídl řádně vysokooktanové drama.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
Velitel ztrestal vojáka, který vytáhl nůž na generála. Ve hře je dlouhé vězení
Armádní skupina kybernetického boje musela suspendovat jednoho ze svých příslušníků. Toho, který loni v září v podzemí brněnského klubu Alterna v opilosti vytáhl nůž a pořezal generála Romana Hyťhu. Kromě toho, že byl mladší voják zproštěn výkonu služby, za krvavý útok na blízkého kolegu Karla Řehky mu hrozí až deset let vězení.
ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.
Spor o Turka zvedl důvěru v prezidenta o třetinu, ukázal průzkum
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) o jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem zvýšil důvěru třetiny Čechů v hlavu státu. Uvádí to únorový průzkum agentury Median. Důvěru ve vládu zvedl spor jen u devíti procent lidí, zatímco u 36 procent vedl k poklesu důvěry v Babišův kabinet. Důvěra v prezidenta po sporu o Turka klesla u 30 procent dotázaných.