Zvolen už v prvním kole? V jednom obvodě jistota, další k tomu mají našlápnuto

Zatímco před šesti lety bylo zvolení děčínského senátora Zbyňka Linharta (za STAN) už v prvním kole překvapením, loni už bylo takto zvoleno celkem pět kandidátů. A letos je jisté, že se podobný kousek podaří znovu ve volebním obvodě číslo 48 v Rychnově nad Kněžnou. O křeslo v horní komoře se tady totiž utkají pouze dva kandidáti.
V Rychnově se pokusí obhájit senátorský post Jan Grulich (TOP 09), kterého navrhují a podporují současné opoziční strany. V horní komoře je pak tento politik důležitou figurou nejen pro TOP 09, ale i pro ODS. Je totiž prvním místopředsedou spojeného klubu těchto stran. A pokud si chtějí udržet tyto partaje vedoucí postavení v Senátu, potřebují, aby Grulich obhájil.
Proti němu se postavil jako vyzyvatel člen současné vládní koalice. Hnutí ANO vyslalo do senátorského klání v Rychnově svého zasloužilého člena a poslance – tím je od roku 2017 – Petra Sadovského. Ten loni kandidoval ze třetího místa v Královéhradeckém kraji. Třetí byl také co do počtu preferenčních hlasů ze zvolených poslanců ANO v rámci celého kraje.
V samotném Rychnově nad Kněžnou si ale z kandidátů hnutí vedl nejlépe. To platí i o dalších větších sídlech v tomto volebním obvodě. Třeba v Opočně nebo ve své domácí Dobrušce Sadovský také jasně vyhrál mezi svými straníky.
Otázkou je, jak si povedou oba politici v Kostelci nad Orlicí. Grulich zde před šesti lety vyhrál na hlasy až v druhém kole, kdy ale proti sobě v tom prvním stáli kandidáti TOP 09 a ODS.
To hnutí ANO v loňských sněmovních volbách v Kostelci celkem jasně zvítězilo, sám Sadovský zde ale co do preferenčních hlasů skončil až čtvrtý. Poslanec má ovšem zkušenosti i ze senátorské volby - před 12 lety se pokoušel o zvolení právě v rychnovském obvodě. Tehdy ale skončil třetí a nepostoupil ani do druhého kola.
Tohle tu nepamatují
Takto malý zájem o kandidaturu pak v rychnovském obvodě od roku 1996, kdy zde byly první volby do Senátu, ještě nebyl. Třeba před šesti lety se tu o křeslo v horní komoře parlamentu ucházelo hned osm kandidátů.
Vítězem se nakonec stal Grulich, který celkem přesvědčivě v druhém kole porazil tehdejšího obhajujícího senátora Miroslava Antla. A to i přes to, že v prvním kole s Antlem o dvě procenta hlasů prohrál.
Zkusí to za Kubu
Ovšem nejen Rychnov nad Kněžnou se potýká s nízkým zájmem kandidátů do Senátu. V obvodě číslo 12 ve Strakonicích proti sobě stojí tři kandidáti, přitom před šesti lety jich bylo hned 11. Jde o obhajujícího senátora Tomáše Fialu, který se rozhodl změnit před volbami stranický dres. Zatímco před šesti lety byl zvolen coby nominant ODS, nyní zkouší štěstí v hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby.
Proti němu bude stát výrobkyně lidových krojů Jana Hrdinová, kterou vysílají do boje lidovci. Ti před čtyřmi lety svého kandidáta Luboše Peterku dostali do druhého kola. A v něm to byl velmi těsný souboj, kdy o zvolení Fialy rozhodlo 45 hlasů.
Třetím účastníkem klání je starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý, který je kandidátem trojice Svobodní, SPD a Trikolóra. Ten kandidoval i v roce 2020, ale skončil předposlední.
Dva soupeři pro Grolicha
I ve Vyškově jsou jen tři kandidáti do horní komory, zatímco před šesti lety jich bylo pět. Lidovci zde nominovali svého předsedu Jana Grolicha. KDU-ČSL byla blízko získat senátorský post v tomto obvodě už v roce 2020, ale nakonec Jaroslav Klaška prohrál o 27 hlasů s nominantem STAN Karlem Zitterbartem. Ten však letos kandiduje v Brně-městě.
Grolichovi se postaví jako soupeřka Petra Absolonová, vrchní sestra Masarykova onkologického ústavu. Jde ale o náhradnici, původně měl kandidovat profesor Petr Babula, který se však kandidatury v půlce července vzdal. Absolonová je také známá jako velká fanynka premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Vládní hnutí před šesti lety skončilo na Vyškovsku až čtvrté, když za něj kandidoval Lubomír Wenzel.
Svého kandidáta v obvodě postavila také Přísaha, která má v Senátu předsedu hnutí Róberta Šlachtu. Ve Vyškově hnutí nasadilo starostu obce Studnice Jaroslava Fládra. Při loňských sněmovních volbách ale získala Přísaha v celém okrese Vyškov 1,2 procenta hlasů.
Je možné, že i v těchto obvodech bude některý z kandidátů zvolen v prvním kole. A překvapit mohou voliči i tam, kde je zájem politických stran větší. To se ukázalo už v roce 2024, kdy hned pětice kandidátů byla zvolena v prvním kole. Šlo o karlovarskou Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), vsetínského Jiřího Čunka (KDU-ČSL), karvinského Petra Víchu (ex SOCDEM), ostravského Martina Bednáře (ANO) a Pavla Fischera (nestr.), který kandidoval na Praze 12.
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