„Zvláštní, rychlé, nečekané,“ tvrdí Benda k verdiktu soudu o Pavlovi. Přidal varování vládě

"Rychlost rozhodnutí Ústavního soudu je zvláštní, ale podle mého názoru právně správně," říká Marek Benda (ODS) k nálezu o cestě prezidenta na summit NATO
Poslanec ODS Marek Benda, který patří mezi právní experty strany, se v jednom shoduje s kritiky Ústavního soudu ohledně vstřícnosti k prezidentu Petru Pavlovi. Podobně jako oni považuje za zvláštní, že soud vydal předběžné opatření o cestě Pavla na summit NATO tak rychle. Když ale dostal od Aktuálně.cz otázky, zda nepovažuje postup soudu za poněkud podezřelý, reagoval jednoznačně.
Když Marek Benda komentoval prvními slovy rozhodnutí Ústavního soudu, mohlo to působit tak, že patří k pochybovačům celého postupu, který vyhovuje prezidentovi Petru Pavlovi.
„Je to poměrně nečekaná věc, předběžné opatření Ústavního soudu. Kéž by soudy dokázaly rozhodovat takto rychle,“ byla první slova šéfa sněmovní frakce ODS.
Rozhodnutí soudu si vysvětluje tím, že soudci reagovali na snahu vlády oddalovat rozlousknutí účasti Pavla na summitu NATO tak dlouho, aby ho už ani soudní moc nemohla zvrátit.
Benda tím poukazoval na to, že vláda rozhodla o neúčasti Pavla v pondělí 22. června a registrace na akci k NATO byla možná nejpozději do pátku 26. června.
Jestliže se tedy Pavel obrátil na soud s žádostí o předběžné opatření v úterý 23. června, museli soudci rozhodnout v řádu hodin – pokud chtěli „dostat“ prezidenta na summit. „Pozdější rozhodnutí soudu by už nemělo smysl,“ upozorňuje Benda.
Podezřelá rychlost?
Jenže právě ona rychlost vzbuzuje u některých politiků pochybnosti, mezi nimi například i u premiéra Andreje Babiše nebo u dalších členů jeho vlády. Aktuálně.cz se proto Bendy zeptalo, zda postup soudu skutečně nebyl podezřelý, kdy ž i on sám mluví o překvapení a „zvláštnosti“.
„Ústavní soud rozhodl rychle, je to zvláštní. Ale je to podle mě právně správně,“ odpověděl. V tomto duchu reagoval i na otázku, zda ale není logické, že řadě lidí přijde prostě nezvyklé a možná i nespravedlivé, že soudci takto obratem prezidentovi vyhověli.
„To není přece, že mu vyhověli. Je to předběžné opatření. Konečné rozhodnutí padne někdy později,“ míní Benda. Spekulaci, jestli nehrálo roli, že většinu ústavních soudců jmenoval Pavel, odmítl.
„Tyto soudce z větší části jmenoval současný prezident, ale potvrzoval je Senát. A je naprosto jasné, že do případného dalšího mandátu je bude jmenovat další prezident. Ale ta představa, že je Ústavní soud nějakým způsobem prezidentům zavázaný, je vůči soudcům a celé instituci hluboce urážlivá a mylná,“ prohlásil kategoricky poslanec ODS.
Respektování soudu
Ve stejném duchu se vyjadřoval i k možnosti, že by vláda případně hledala způsoby, jak Pavlovi zkomplikovat cestu na summit nebo pobyt na samotném summitu v Turecku.
„Pevně doufám, že vláda bude rozhodnutí Ústavního soudu respektovat. Pokud by se tak nestalo, bylo by to vykročení někam, kde bychom nikdo nechtěli být. Velmi bych před tímto vládní koalici varoval,“ sdělil Marek Benda.