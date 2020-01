Zimola zvažuje odchod z ČSSD. Chtěli jsme pomoct, ale straníci se bojí o posty, tvrdí

Bývalý první místopředseda ČSSD a také její dřívější hejtman Jiří Zimola Aktuálně.cz v úterý sdělil, že zvažuje po mnoha letech odchod ze strany. Stalo se tak poté, co ČSSD v jižních Čechách odmítla jeho návrh kandidovat v kraji s hnutím Změna 2020, na jehož založení se Zimola podílel. "Chtěl jsem se otevřít osobnostem mimo stranu, ale členové ČSSD měli strach o své fleky," tvrdí Zimola.

Co se odehrálo z vašeho pohledu na pondělním večerním jednání vedení jihočeské sociální demokracie, že jste se rozhodl z jednání odejít?

Zjistil jsem, že debata o budoucnosti sociální demokracie není na úrovni Jihočeského kraje možná.

Proč není možná?

Když jsem byl přesně před rokem asi už pošesté zvolen krajským předsedou ČSSD, tak jsem delegátům slíbil, že chci pomoci k vítězství v krajských volbách v roce 2020. Včera jsem ale z jednání a počínání některých svých kolegů pochopil, že tento slib nemůžu naplnit. Oni s velkou urputností a umanutostí odmítali, aby se kandidátka ČSSD otevřela nestranickým osobnostem, starostům, kteří byli ochotni společně s námi kandidovat, aniž by byli nutně členy ČSSD, nebo zástupcům občanské společnosti a různých spolků.

Jak by se kandidátka otevřela? Tak, že by někteří lidé kandidovali za hnutí Změna 2020, na jehož založení jste se podílel?

Otevřela by se díky tomu, že by s ČSSD kandidovalo skutečně hnutí Změna 2020. Bohužel se ale ukázalo, že někteří mí kolegové na jednání přišli s cílem co nejvíce zostudit právě to vzniklé hnutí Změna 2020, do kterého se mohli starostové a další přihlásit a do kterého jsem je chtěl inkorporovat (začlenit, pozn. red.), aby poté společně s ČSSD kandidovali.

Proč myslíte, že vaši kolegové v ČSSD byli proti?

Musíte se zeptat jich. Subjektivně si myslím, že hlavním důvodem byla obava z toho, že by je tito lidé mohli na kandidátce přeskočit a voliči by je mohli vykroužkovat na lepší místa. Zkrátka řečeno, sociální demokraté, kteří v minulosti propadli ve volbách, a přesto se znovu nechali navolit na čelná místa, by o tyto výhodné fleky na kandidátce přišli.

Takže jste se zvedl a odešel?

Byla to pro mě poslední kapka v už tak přeplněném poháru trpělivosti. Řekl jsem si, jak mám proboha v takové situaci splnit to, co jsem delegátům slíbil, a přispět k co nejlepšímu výsledku, když k tomu nemám nástroje. Protože se vytváří kandidátka ČSSD, kterou bych já nikdy vytvořit nemohl a nechtěl. Jediné, co mi zbývalo, bylo oznámit, že odmítám za takovou kandidátku nést zodpovědnost, a rezignoval jsem na post krajského předsedy. A nebyl jsem jediný, skončili i dva místopředsedové a předseda našeho zastupitelského klubu.

Nebyla ale od vás chyba přicházet s novým hnutím Změna 2020?

Změna 2020 není nic jiného než partnerské hnutí ČSSD, tak bylo od začátku stavěno. Do něj můžou být právě inkorporováni lidé, kteří zkrátka nechtějí kandidovat na kandidátce ČSSD, ale byli ochotni jít do společné kandidátky ČSSD a Změna 2020. Z úst některých představitelů ČSSD ale na jednání zaznívala velmi kritická slova na adresu Změny 2020 - padala tam slova, že to je konkurenční projekt. A já i moji kolegové jsme opakovaně vysvětlovali, že to není konkurenční projekt, to měl být partnerský projekt. Podobně jako v Pardubickém kraji, kde šel hejtman za ČSSD Martin Netolický do koalice se starosty. U nás v jižních Čechách ale nebyla absolutně vůle, aby to někteří čelní představitelé ČSSD pochopili.

Jak ale podle vás kandidátka měla vypadat? A šlo by tedy o koalici? A vy byste kandidoval za ČSSD, nebo za Změnu 2020?

My jsme ještě nediskutovali o tom, jak by se tato kandidátka jmenovala. My jsme se bavili o tom, jestli je vůbec vůle vytvořit společnou kandidátku a otevřít ji nečlenům ČSSD. Já jsem nechtěl vůbec kandidovat. Na prvním místě mohl být třeba zástupce ČSSD, klidně hejtmanka Ivana Stráská, kterou jsme včera zvolili za lídra. Ale na druhém místě by byl nějaký starosta za Změnu, na třetím místě zase někdo za ČSSD, na čtvrtém za Změnu… Jenže někteří členové ČSSD měli strach, že takto by se posunuli na nevolitelná místa.

Takže vy byste vůbec nešel do voleb? A vystupujete za ČSSD, nebo za Změnu 2020?

Opravdu jsem nechtěl původně vůbec kandidovat, domlouval jsem se na tom už loni v létě s Ivanou Stráskou. Ani ta kandidovat nechtěla, ale nyní změnila názor. Já jsem se nenechal nikam navrhnout a nechtěl jsem kandidovat ani za Změnu 2020. Ani bych za ni kandidovat nemohl, protože u člena ČSSD není něco takového možné.

A toto vaše rozhodnutí platí i nadále, nebo teď půjdete do voleb na kandidátce Změny 2020?

Samozřejmě po včerejším jednání zvažuji, jestli za této situace nebudu kandidovat, to přiznávám.

"Novým hnutím jsme chtěli pomoct ČSSD"

Ale to by znamenalo váš konec v ČSSD, je to tak?

Ano, to by znamenalo můj konec v ČSSD. S tím počítám. My sice máme ve stanovách, že člen ČSSD může kandidovat za jiné hnutí nebo stranu se souhlasem příslušného orgánu, ale samozřejmě počítám s tím, že řada lidí bude velmi ráda, když se mě tímto způsobem zbaví. Takže i kdybych nakrásně o souhlas požádal, tak mi ho ČSSD nedá a budou tvrdit, že Změna 2020 je konkurenční projekt.

Ale není to konkurenční projekt?

Není. Od začátku bylo toto hnutí založeno jako projekt, který by mohl pomoci ČSSD k lepšímu výsledku v krajských volbách v Jihočeském kraji v roce 2020. Lidé, se kterými jsem jednal, aby na kandidátku šli, jsou skutečné osobnosti, jsou to starostové měst a obcí i zástupci různých spolků. A mě mrzí, že se o nich někdo vyjadřuje tak, že jsou konkurencí ČSSD.

Jestliže byste kandidoval za Změnu 2020 na jihu Čech, snažil byste se rozšířit toto hnutí i do dalších krajů? A případně byste takto fakticky založil novou stranu či hnutí?

Podle zákona, když registrujete nové hnutí nebo stranu, tak je neregistrujete lokálně, ale celostátně. Takže hnutí Změna 2020 je zaregistrované celostátně a mě těší, že tento náš model přijímají i v některých jiných krajích a ptají se, jestli by ho také mohli využít.

Takže tedy vytvoříte konkurenci ČSSD?

Ne. Od začátku říkám, že Změna 2020 byla stavěna jako projekt, který má být k ČSSD partnerský. Nechtěl jsem vyvolávat žádné problémy s ČSSD. Ukazuje se ale, že někteří sociální demokraté, a to nejen v Jihočeském kraji, nechtějí nic slyšet o žádném partnerství, myslí si, že to uválcují se svou kandidátkou, a nepotřebují se více otvírat občanské společnosti.

Co budete dělat dál vy osobně? Nemáte skutečně plán vytvořit nové hnutí či stranu, se kterou byste cílil minimálně na část bývalých či současných voličů ČSSD?

Ne. To by bylo příliš ambiciózní tvrzení. Já vám poctivě říkám, že zájem o Změnu 2020 mají i lidé z dalších krajů, ale nepotvrzuji vám ambici, že bych z toho chtěl udělat celostátní hnutí.

Takže vznikne, nebo nevznikne?

Myslím, že je dobré si to vyzkoušet na lokální úrovni u nás a případně v jiných krajích, a pokud by se tento projekt ukázal jako životaschopný, tak se o tom můžeme do budoucnosti bavit. Rozhodně ale nemám takovou ambici teď.

Vy říkáte, že jste nechtěl jít proti ČSSD a vaší hejtmance Ivaně Stráské. Proč jste ale nazvali hnutí Změna, když vaše strana v kraji vládne?

V žádném případě Změna nevznikala jako útok proti paní hejtmance. Ona má velmi těžkou situaci, protože na rozdíl od mých dřívějších koalic, které byly levicové, a občané mohli očekávat, že se budeme hodně věnovat levicovým tématům, tak paní hejtmanka je v koalici, kde je vedle ČSSD i TOP 09. Jak jistě uznáte, je velmi obtížné působit v takové koalici a přitom se jednoznačně politicky vymezovat.

Proč ale Změna 2020?

Název Změna byl zvolený proto, že jsme chtěli politiku přiblížit lidem, občanské společnosti, životům lidí, kteří tady žijí, starostem, které prožívají. Chtěli jsme reagovat na jejich denní potřeby, protože lidé si sice ve zprávách přečtou o smrti íránského generála, což je určitě důležitá událost, ale lidi tady trápí, jestli přes jejich obce nebudou jezdit kamiony, jestli jejich dítě bude mít kvalitní a bezplatné školství, jak to bude s jízdným nebo s bydlením pro mladé lidi. To jsou věci, které lidi skutečně velmi trápí a na které současná krajská koalice tak trochu zapomíná.

Nedělá to sociální demokracie?

No, kdyby to dělala, tak by ČSSD neměla pět procent volebních preferencí. Vždyť už v minulosti jsem ČSSD kritizoval, že jsme se zavřeli v Praze do malostranských paláců, jezdili v zatmavených autech a absolutně jsme přestali chodit mezi lidi, přestali jsme se věnovat jejich starostem. To je přece důvod, proč nás lidé odmítají, proč nás nevolí. Tyto věci už říkám několik let a nemám pocit, že by se ČSSD chtěla poučit. Právě proto jsem se začal ze zoufalství obracet na starosty a další, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi, aby nás zásobovali skutečnými tématy.

Ale nebylo by lepší, abyste přišel na půdu ČSSD bez Změny 2020 a vše, co říkáte, prosazoval uvnitř vaší strany?

Teoreticky máte pravdu, ale prakticky to bohužel možné nebylo. Sociální demokracie se opravdu zapouzdřila, čím více klesaly ve volbách šance na úspěch, tím více se zvyšovala urputnost některých lidí být na kandidátce, hlídat si své místečko a nevěnovat se skutečným problémům lidí. Někteří lidé v ČSSD jednoznačně upřednostňují to, že mají slušné měsíční výplaty, a děkují bohu za každé nové ráno ve funkci.

Koho myslíte?

Nemyslím nikoho na krajské úrovni, mluvím o celostátní úrovni. Některým našim ministrům opravdu vyčítám to, že místo aby v souboji s Andrejem Babišem byli víc vidět, aby bouchli víc do stolu, tak jim vyhovuje současný stav, kdy se ještě probouzí s penězi na účtu a s funkcemi.

Teď naposledy jsem ale viděl, že jste vaši ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou chválil za to, že společně s celou ČSSD prosadila vyšší rodičovskou. Zároveň vím, že dlouhodobě voláte po revizi sociálních dávek.

Aby bylo jasno. O rodičovské jsem se vyjádřil pochvalně, protože u toho jsem na začátku stál - když jsem s Janem Hamáčkem jednal s ANO o společné vládě, navrhovali jsme vyšší rodičovskou. A vedení ANO bylo velmi proti tomu. Takže jsem rád, že rodinám pomůžeme a paní ministryně to dotáhla do zdárného konce. Ale z druhé strany ji nemůžu chválit za některé jiné věci, kde selhává a nedaří se jí sociální politiku lépe nastartovat.

Myslíte sociální dávky?

Ano. Měli bychom udělat sociální politiku takovou, aby například normální lidé, kteří chodí do práce a starají se o své rodiny, se necítili tak, že přispívají těm, kteří jenom chodí s nataženou rukou na úřady práce. V době, kdy máme prakticky nulovou nezaměstnanost, je neuvěřitelné, že nedokážeme některé lidi motivovat k tomu, aby si našli práci. Štědrý sociální systém, který jsme zavedli my sociální demokraté, se dnes obrací proti nám. A nedivím se lidem, že logicky mají pocit, že někdo jiný jejich peníze naprosto bezskrupulózně zneužívá.

Kdy se rozhodne, jestli půjdete do Změny 2020, a tím skončíte v ČSSD?

Volal mi kolega David Slepička, který zakládal hnutí Změna 2020 a má k němu všechna práva, a ptal se mě, jestli nepřehodnotím své bývalé rozhodnutí nekandidovat za Změnu. Odpověděl jsem mu, že potřebuji čas na přemýšlení.

Jak dlouho?

Mně je především smutno, že po více než 20 letech v sociální demokracii a z toho po 11 letech, kdy jsem ji vedl v kraji v jejích nejskvělejších letech, bych měl jít proti některým lidem v ČSSD, kteří upřednostňují své funkce a požitky, protože to jsou moji kolegové. Nechci proti nim jít. Pořád věřím, že vyhraje nějaký způsob, kdy budeme schopni se s nimi domlouvat. Nejsem úplně ochoten věřit tomu, že by se tito lidé tak změnili. Dejte mi čas. Budu se s nimi ještě bavit o nějakých možnostech spolupráce.

Jakých možnostech, jestliže je jasné, že společná koalice ČSSD a Změna 2020 nevznikne?

Je jasné, že taková koalice nebude. To ale ještě neznamená, že se nemůžeme bavit o nějaké další spolupráci. Pokud půjde Změna 2020 do voleb, můžeme se bavit například o povolební spolupráci. Měli bychom spolupracovat a nemračit se na sebe.

Není mi jen jasné, jestli v těchto debatách budete vystupovat za ČSSD, nebo Změnu 2020. Případně zda budete jednat s vedením ČSSD o tom, že byste zůstal členem a zároveň kandidoval za Změnu 2020.

Na to neumím teď odpovědět. Včerejší rozhodnutí o rezignaci na post předsedy krajské ČSSD bylo mimořádné, nečekané, okamžité a já potřebuji čas, abych právě přesně o tomto přemýšlel. Musím všechno zvážit.

Není tedy ani vyloučeno to, že se ještě pokusíte promluvit do dalšího směřování celé sociální demokracie, třeba na dalším sjezdu ČSSD?

Uvidíme. Místo toho, abychom se obrátili k lidem, kteří nás volili - včetně těch skoro tří milionů lidí, kteří volili Miloše Zemana -, tak tyto lidi dnes urážíme a oni ze zoufalství volí ANO nebo nacionalisty typu SPD. Proti současnému vedení ČSSD jsem po jeho loňském zvolení nikde veřejně nevystupoval, ale svým přátelům jsem říkal, že s tímto vedením nebudeme mít v Evropském parlamentu jediného poslance. A na má slova bohužel došlo. Nemám z toho radost. Vedení ČSSD se absolutně nepoučilo a není naprosto kompetentní k tomu, aby oslovilo voliče. Bohužel to spěje ke krachu v krajských volbách, a pokud neuděláme něco mimořádného, tak i ke krachu v parlamentních volbách v roce 2021.

Co navrhujete?

Bylo by toho hodně, ale měli bychom se poradit s Milošem Zemanem, který oslovuje naše voliče. Místo toho se pohybujeme ode zdi ke zdi, jsme nečitelní, jsme směšní, jsme dokonce i mnohdy nenávidění a nic s tím neděláme. V žádném případě mi to není lhostejné a určitě se budu snažit o nějakou reformu. Jen nevím, jestli to bude v dresu ČSSD.